Teď jsem se definitivně rozhodl, že to stačí, říká ‚rekordman‘ Ťok k svému odchodu z vlády

PRAHA Kdyby si dělal křížky za každý den ve funkci, v pondělí by přičinil ten s pořadovým číslem 1586. Nikdo v porevolučních dějinách republiky nevydržel na ministerstvu dopravy déle než Dan Ťok (za ANO). A bylo to právě neblaze časté přepřahání, co uvedlo resort do mrtvolného stavu.

Pokud nic jiného, může si Ťok připsat, že po sérii nezdarů svých předchůdců dotáhl do konce soutěž na dodavatele mýta.

Za to ho v pondělí ocenil i premiér Andrej Babiš (ANO): „Nemá se zač stydět, odvedl strašně moc práce.“ Termín výměny a ­jméno nástupce nesdělil, to hodlá učinit až poté, co ve středu odpoledne nominaci probere s prezidentem.

Zato opozice nevystavila rekordnímu ministrovi příznivé hodnocení – podle ní se toho kolem dálnic moc nehnulo. Právě vytrvalou kritiku Ťok zmiňuje jako hlavní důvod, proč už mu došly síly.

LN: Váš odchod už visel ve vzduchu několikrát. Tentokrát je to doopravdy definitivní?

Spíš jsem už několikrát říkal, že cítím, že jsem v politice dlouho. Teď jsem se definitivně rozhodl, že to stačí.

LN: Kdy konkrétně?

Dospěl jsem k tomu na přelomu roku. Neřeší se tu konkrétní problémy, jsem unavený, jak se musím pořád bránit před někým, kdo tu práci nedokáže ocenit. Nebo má možná zadání ji pořád kritizovat. Ať už jsou to opoziční politici, popřípadě se mohu z vyšetřování policie domnívat, že to může být i byznys, kterému jde o ­to, aby měl slabého ministra, jehož může kdykoli znevěrohodnit.

LN: Cítil jste podporu či dostal jste pochvalu od premiéra?

Premiér dlouho říká, že bych měl práci lépe propagovat. To má pravdu, ale nejsem „píárista“, kterému jde o budování vlastního obrazu. Žiju v tom, že člověk musí nejprve něco udělat a pak se tím teprve chlubit. Když je hotovo, už mě tolik netrápí, jak se to komentuje. V politice je to problém. Četl jsem premiérovo vyjádření, že si mé práce jinak váží.

LN: Pokud to ve vás dozrálo v lednu, co byl spouštěč? Možný scénář, že se vláda opře o SPD s ­KSČM, nebo kalamitní sníh?

Bylo to mnoho kapek, které se slily do jedné velké povodně. Byla spousta neférových útoků, čistě politických či byznysových, jež s výsledkem práce neměly nic společného. Nechci říci, že jsme všechno udělali ideálně, ale když to porovnáte s předchozími etapami, nemám se zač stydět.

LN: Přispěla k vašemu rozhodnutí kauza mýto? To, že se předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek sebepověřil, aby vyběhával výsledky?

Neměla vliv. Naopak v tom, co řeší policie, vidím satisfakci a potvrzení, že to ministerstvo dělalo dobře, přestože do toho někdo mohl házet klacky. Z mého pohledu to vůbec není špatně.

LN: Necítíte pachuť, že jedním z ­vrhačů klacků mohl být předseda poslanců hnutí?

To musí říci policie, třeba to bylo trochu jinak. Nechci v tom být soudcem, není to moje role.

