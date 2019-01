Rozvod i u notáře? Většina Čechů je pro hlavně kvůli rychlosti a snadnosti procesu

PRAHA Drtivá většina rozvedených párů by uvítala možnost ukončit manželství u notáře. A to hlavně kvůli rychlosti a snadnosti procesu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, který mají LN k dispozici.

Nesporný rozvod, kdy jsou manželé schopni se dohodnout na vypořádání majetku i ­péči o děti, trvá dle průzkumu průměrně půl roku. Ve čtyřech procentech případů i déle než rok. Přesunem této agendy by se proces zkrátil. „Bylo by to vždy individuální, ale odhaduji, že by to zabralo zhruba měsíc,“ uvedl Radim Neubauer, prezident Notářské komory.



Právě kvůli rychlosti a neformálnosti procesu by se raději než u soudu rozvedlo u notáře 85 procent respondentů.

Notáři manželství rozvádějí třeba v Rumunsku, Francii či Španělsku. Česká legislativa zatím takovou možnost nezná. Navíc ministerstvo spravedlnosti se k případné změně staví vlažně.

„Myšlenku přenesení pravomoci v souvislosti s rozvodem ze soudů na notáře nepodporujeme. Šlo by o zásadní změnu, jež souvisí se samotným chápáním významu manželství ve společnosti,“ uvedla Lucie Machálková z tiskového odboru resortu spravedlnosti.

Skutečnost, že myšlenka vyvolává odlišné reakce i mezi odborníky, potvrzuje prezidentka Unie rodinných právníků Daniela Kovářová. „Naši klienti by takové řešení přivítali. Je ale otázka, zda chce naše společnost rozvodové řízení uspíšit,“ upozorňuje.