Šéf rozhlasové a televizní rady Krejčí je horkým kandidátem na ministra kultury

PRAHA Po nešťastném experimentu s ryze politickým nominantem Antonínem Staňkem stáčí ČSSD směr do vod, které by do rozbouřené atmosféry kolem ministerstva kultury mohly přinést klid. Podle informací LN se finální duel o to, koho předseda Jan Hamáček vyvolí ke jmenování do čela úřadu, vede mezi dvěma muži z „branže“.

Žádanějším je podle zdrojů LN Ivan Krejčí, ostravský divadelní režisér, šéf Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který už resort stínoval, když ČSSD dlela v opozici. V záloze je Jiří Mitáček, generální ředitel Moravského zemského muzea. Jejich regionální ukotvení není náhodné, silný moravský kraj musí mít adepta kvůli zachování dobré stranické míry.

Vicepremiér Hamáček odmítá být sdílný, dokud si vše nedojedná, a hlavně nepodrobí testu Milošem Zemanem. „Až budu mít jméno ministra, představím ho. Okruh kandidátů mám, v nejbližší době se s některými sejdu,“ řekl včera. Schůzka s prezidentem ho čeká příští týden ve čtvrtek a zatím nikdo moc netuší, jakou strategii hlava státu zvolí. „Počítáme, že prezidentova role v tom bude výraznější,“ sdělil LN vysoce postavený straník.

Usmíření s kulturní scénou

Na oficiální komentování je tak brzy, protože křehká strategie se teprve líhne, nicméně ČSSD cizeluje nominaci s cílem usmíření s kulturní scénou. Ta především na Krejčího jméno, které už se v kuloárech šíří, reaguje velmi vstřícně. Profesně proti němu nelze nic namítat, ale to neznamená, že prezident na něco nepřijde.

Situace se Staňkovým odchodem je sice měkčí, než kdyby ho Hamáček přes premiéra chtěl přímo odvolat – sám se totiž nechal přimět k rezignaci. Pořád ale platí, že Staněk vyhověl prezidentovi, když odvolal Jiřího Fajta z čela Národní galerie, a je otázka, jak se projeví protiplnění.