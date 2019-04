Slovenský ‚prvý frajer‘? Partnerem budoucí prezidentky Čaputové je umělec Peter Konečný

Bratislava/Praha Slováci si budou muset od poloviny června zvyknout nejenom na to, že budou mít prezidentku. Nové pro ně bude i to, že Zuzanu Čaputovou bude při oficiálních akcích často doprovázet muž, který oficiálně není jejím manželem – 52letý jazzový hudebník, výtvarník, básník a překladatel Peter Konečný.

Podobně jako budoucí prezidentka, i on pochází ze západoslovenského Pezinku, vyrůstali dokonce ve stejné čtvrti.

Prvním malým, i když vtipným náznakem, co Konečného v nejbližší době čeká, bylo černé tričko, které dostal na volební oslavě po druhém kole prezidentských voleb. Byl na něm nápis „Prvý frajer Slovenskej republiky“, přičemž slovo „frajer“ se ve slovenštině používá ve smyslu „přítel“ nebo „životní partner“.

Podle informací slovenských médií jsou Čaputová a Konečný blízkými přáteli zhruba dva roky. Až do února si ale muže v blízkosti tehdy nadějné kandidátky téměř nikdo nevšímal.

Sama Čaputová si po dobu několikaměsíční kampaně střežila své soukromí, což odůvodňovala tím, že brala ohled na své dvě dcery na prahu dospělosti. Když začala počínaje únorem stoupat v přízni voličů a zdálo se možné, že by mohla prezidentské volby i vyhrát, čelila stále častěji otázkám po svém rodinném životě. Souběžně s tím se začaly na různých konspiračních webech šířit spekulace, s kým Čaputová žije a proč identitu svého partnera tají.

Kromě toho již dříve čelila výtkám svých oponentů, že odmítá tradiční model soužití v rámci rodiny. S tím pak úzce souviselo i podprahové poselství, že sama Čaputová je rozvedená a žije v „neuspořádaných vztazích“.

Tomu se pokusila udělat prezidentská kandidátka přítrž. Koncem února zveřejnila jakoby mimochodem na svém facebookovém profilu společnou fotku s Konečným a označila ho za muže, který je jí velkou oporou.

Do probíhající volební kampaně pak Konečný sice přímo aktivně nezasahoval, nicméně od toho okamžiku doprovázel svou partnerku na řadu akcí. Spolu s ní přišel i do volební místnosti v Pezinku, později také do sídla volebního štábu, kde pak společně čekali na oznámení průběžných volebních výsledků po prvním i po druhém kole.

Konečný a Čaputová jsou prý ještě v poznávací fázi

Peter Konečný se v jednom rozhovoru, který poskytl začátkem března, svěřil, že s Čaputovou jsou ještě „v poznávací fázi“. Dosud spolu nežili ani ve společné domácnosti.

Připustil také, že budoucí prezidentka má velmi silné osobní pouto ke svým dvěma dcerám a že si k nim ještě hledá cestu, rozhodně prý ale nechce vystupovat v roli jejich „nového otce“. On sám má již dospělého syna, který vyrůstal velkou část života bez matky.

V jiném rozhovoru – pro televizi Markíza – přiblížil Peter Konečný okolnosti, za jakých navázal s Čaputovou prvotní kontakt. Napsal jí, že má údajně špatné fotografie a jestli by prý souhlasila s nafocením nových. Konečný se pak stal autorem většiny oficiálních snímků, které se objevily během kampaně.

Partner budoucí slovenské prezidentky pracuje v jedné reklamní agentuře a nevylučuje prý, že by se do budoucna věnoval fotografování i profesionálně.

V minulosti se také angažoval v charitativních aktivitách, když se mimo jiné podílel na projektu „Velcí herci malým dětem“, který měl sloužit k získávání prostředků na podporu léčby dětských onkologických pacientů.

Ve chvíli, kdy se jeho partnerka oficiálně ujme nejvyššího úřadu v zemi, změní se i nároky na podobu protokolu. Pro předchozí první dámy Slovenské republiky, Emílii Kováčovou, Irenu Schusterovou, Silvii Gašparovičovou nebo Martinu Kiskovou, platil při oficiálních státních návštěvách jejich manželů v zahraničí, pokud se jich zúčastnily, dámský program. Konečný ale bude mít zřejmě svůj vlastní, asi takový, jaký míval princ Philip, vévoda z Edinburghu, když doprovázel svou manželku, královnu Alžbětu II.