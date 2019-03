Sníh nestačil, sucho pod zemí trvá. Když bude v létě znovu horko, leckde může dojít pitná voda

Praha „Celé jaro i léto bude panovat lezavé chladno a vytrvalý déšť.“ Kdyby takhle vypadala předpověď, většina Čechů otráveně protáhne obličej, ale vodohospodáři by odzátkovali šampus. Vysvědčení letošní zimy, přestože celkově bylo dost sněhu, vyznívá neblaze a hrozbu sucha svede odvrátit leda typicky anglická podoba dalších ročních období.

„Musíme si uvědomit, že to byla teplá zima, pořád nám chybí sníh, byť jsme ho kolem viděli spoustu. Nebyl ale v objemu, aby nám situaci dlouhodobě vyřešil. Tento typ zimy pomohl v tom, že se situace nezhoršuje, ale bohužel taktéž nezlepšuje. Sucho trvá, podzemní voda chybí,“ shrnul pro LN Tomáš Urban, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV).

Aktuální mapy, které odrážejí stav vláhy, ukazují, že voda zůstává na povrchu. Na první pohled tak mají Češi pocit, že si krajina vede dobře: řeky jsou nasycené, často se objevují přeháňky. Špatné je to ale tam, kam není vidět, pod povrchem. „Více než dvacet procent území se nachází pod sníženou dostupností vody a jedná se převážně o intenzivně zemědělsky využívané lokality,“ vysvětlil hydrolog Adam Vizina.

V hlubších vrstvách půdy vláha chybí, přičemž zrovna tam je potřebná, pokud se mají doplnit hladiny podzemních vod. A ty jsou na velké části země pod průměrem. Odborníci nečekají, že by se to mohlo ještě výrazně zlepšit, protože většina vloček už roztála.

Navíc v nížinách se bílá peřina dlouho neudržela, odtála rychle a zmizela, aniž by se z ní nasytily spodní rezervoáry. Nejhorší situace je ve zmíněných „sýpkách“ republiky: v Polabí, na jižní a východní Moravě. Právě tam se na zdraví půdy negativně podepsalo neuvážené zemědělství – zemina je vyčerpaná rozsáhlými lány monokultur, jako je řepka či kukuřice, na východní Moravě pak smrkem sežraným kůrovcem.

V úhrnu byla zima průměrná, nálož sněhu až nadprůměrná, jenže po čtyřletém suchopárném martyriu to nestačí, aby se zásoby vrátily do optima. Pokud se zopakují vysoké jarní a letní teploty, jaké byly loni, o hlavních prázdninách se řada obcí opět propadne do stavu, kdy jim dojde pitná voda a bude se muset navážet.

„V Česku i ve světě se stále častěji setkáváme s lokálním a regionálním nedostatkem vody spojeným s výskytem hydrologického sucha, které již v některých případech dosáhlo živelní pohromy s masivními dopady,“ dodal Vizina.