Soňa Červená – jubilující Paní herečka

GRATULACE

Radostně se řadím ke gratulantům paní Soně Červené, výjimečné osobnosti české kultury. Tato zpěvačka, herečka, spisovatelka a překladatelka své pětaosmdesáté narozeniny oslaví dnes na místě, kde je nejšťastnější, kde se cítí „doma“ – na jevišti.

V divadle Kolowrat předvede nejen své herecké mistrovství, ale v drsné a výstižné zkratce bídu naší poválečné historie i velikost charakterů těch, kteří neztratili důstojnost a nenechali se zlomit. Inscenace Zítra se bude..., napsaná přímo pro ni a na její podnět, se už dočkala k šedesáti reprízám doma i ve světě a také filmové verze. A je nadšeně přijímána publikem, které s úžasem shledává, že to, co jsme znali jen z vyprávění nebo záznamů – totiž setkání s hereckou osobností, která může hrát třeba jen němou roli (jako v případě Wilsonovy režie Janáčkovy opery Osud v Národním divadle v roce 2002), a přesto, když vstoupí na jeviště, všechno se promění a diváci pocítí, že vstoupila Paní herečka – a že se podílejí na jedinečné události. Platí to pro všechny činnosti Soni Červené, které naplňuje s pověstně důsledným perfekcionismem – od zpívání, kde po svém vynuceném odchodu do exilu v roce 1962 jako mezzosopranistka proslavovala svou vlast po celém světě, až po její působení činoherní s předními světovými režiséry, i překladatelské; svou excelentní češtinu si uchovala a pečlivě pěstovala i v zahraničí.

Po významných zahraničních oceněních vlast splácí Soně Červené dluh za její celoživotní zásluhy o českou kulturu teprve postupně – v roce 2004 Cenou Thálie a roku 2008 Cenou Alfreda Radoka za nejlepší ženský herecký výkon. Ceny Komerční banky se zřekla, protože byla členkou poroty.

Největší ocenění ovšem paní Soně přinášejí nadšení a vděční diváci: „Děkuji všem, kteří mi zatleskali, kteří se na mě usmáli,“ řekla při přebírání čestného členství Státní opery.

Vzácná Paní Soňo Červená – všechno nejlepší k narozeninám! A děkujeme, že jste se vrátila domů a usmíváte se na nás.

O autorovi| Helena Havlíková, operní kritička