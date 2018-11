Stát chystá nový solární boom. Podpořit nemá velkovýrobce, ale domácnosti

Praha Takzvaný solární boom patří k neblahým kapitolám české energetiky. Do kapes solárních baronů teče ročně zhruba čtyřicet miliard korun, a to na úkor domácností a daňových poplatníků. Nyní stát zamýšlí nastartovat boom číslo 2. Podpořit ale nehodlá velkovýrobce, ale domácnosti. Vlastní solární elektrárnu by mělo co nejvíce rodin i firem.

Dotace v objemu mnoha desítek miliard korun budou určeny na solární panely na střechách, tepelná čerpadla nebo zateplení domů. V posledních pěti letech už stát na tyto účely vynaložil přes třicet miliard, ale teď si spočetl, že to nestačí. Česko je totiž pod tlakem ambiciózních plánů EU, která hodlá do roku 2030 vytvořit úspornější a zelenější energetiku.

V letech 2021 až 2030 k tomu bude třeba více peněz. Dnes mohou domácnosti získat až polovinu nákladů na solární panely. Na kompletní systém s baterií přispěje dnes stát až 150 tisíc korun. Návratnost investice často přesahuje deset let. Zájemců je i přes loňské zvýhodnění dotací stále málo. „Je evidentní, že se nám nedaří naplňovat cíle. Čekalo se, že se přihlásí více projektů a že to bude mít daleko větší efekt,“ vysvětluje náměstek pro energetiku na ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla.

Konkrétní výše potřebné státní podpory se nyní dopočítává, dodává Neděla. Na všechna zelená opatření dohromady včetně dopravy mají do roku 2030 zamířit řádově stovky miliard.

Pomoci v plnění cílů EU mají rostoucí ceny elektřiny a plynu. Tím se totiž zrychlí návratnost investic do fotovoltaik a tepelných čerpadel. Stát panely na střechách, které pokryjí alespoň část spotřeby domu, podporuje mimo jiné i proto, aby ulevil rozvodné síti. Hlavním cílem je však soběstačnost, a tedy budoucí nezávislost na rostoucích cenách energií.

Cílem je podle náměstka Neděly zapojit do programu co největší část českých domácností.