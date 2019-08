Stát určí, které léky nesmí za hranici. Obchod omezí kvůli hrozbě výpadků

PRAHA Pacienti v Česku v mnoha případech marně shánějí své léky. Minulý měsíc například v lékárnách stále postrádali Vigantol, který se používá jako zdroj vitaminu D u novorozenců. Podle České lékárnické komory chybí ve velké části tuzemských lékáren celkově více než 100 různých léčivých přípravků, přičemž řada z nich je nenahraditelných.

Ministerstvo zdravotnictví proto přichystalo proti těmto výpadkům sérii opatření, díky kterým bude možné na nenadálé výpadky léčiv lépe reagovat. Jde o celkem dvě novely – jednak zákona o léčivech a jednak zákona o veřejném zdravotním pojištění, které má dnes schvalovat vláda.



„Aktivně tyto aktuální problémy řešíme a přicházíme s balíkem čtyř vzájemně provázaných opatření, která tyto výpadky omezí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Změnit se mají pravidla vývozu léků, jejich dovozu, dodávek do lékáren i stanovování cen.

Volný obchod jen s částí léků

Jedním z klíčových problémů je zpětný vývoz léků do zahraničí, který představuje roční obchod ve výši 3,5 miliardy korun. Legálně mohou vozit léky do zahraničí jak distributoři, tak za určitých podmínek i lékárny. Takzvané reexporty jsou chráněny evropskými předpisy jako součást práva na volný pohyb zboží.

Podle návrhu zákona by ale vývoz byl nově povolen jen u takových léčivých přípravků, které budou uvedeny na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na tento seznam se přitom dostanou jen léky, u nichž SÚKL ověří, že je jich na českém trhu dostatek. Seznam bude lékový úřad každý měsíc aktualizovat a množství vyvezených léků navíc nebude smět překročit určitou hranici.

Podle Vojtěcha se tak zabrání nedostatku nejdůležitějších léčiv, u nichž je přitom hrozba skupování z českého trhu a vývozu do zahraničí nejsilnější.

Reakce na výpadky výroby

Nedostatek léků však nezpůsobuje jen jejich vývoz, jde spíše o kombinaci několika faktorů. „K dlouhodobě zmiňovaným reexportům se nyní přidávají i potíže s dodávkami ze strany výrobců. Ti stále častěji hlásí problémy s výrobou účinných látek, která je celosvětově koncentrována do rukou minima firem. Stačí výpadek jedné z nich a velmi významně to postihne dodávky do mnoha zemí,“ uvedl viceprezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Druhým opatřením má proto být v případě takového výpadku možnost rychlého zajištění náhrady léku, který je pro pacienta zásadní. Stát již dnes řadu takových nástrojů používá, může například povolit dovoz cizojazyčné šarže anebo neregistrovaného léku. Novela tyto možnosti rozšiřuje o používání léčivých přípravků se závadou administrativní povahy, která nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léčivého přípravku.

Třetí změna míří na případy, kdy došlo k výpadku a náhradní lék nemá úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Novela tak umožňuje, aby v těchto situacích SÚKL dočasným mimořádným opatřením stanovil nebo zvýšil maximální úhradu léku z veřejného zdravotního pojištění. „Cílem je, aby pacientovi byl v krátkém čase dostupný alternativní lék, který plnohodnotně nahradí lék ve výpadku, a to se stejným doplatkem, jako byl před výpadkem,“ vysvětlil ministr.

Inspirace na Slovensku

Posledním opatřením bude zavedení emergentního systému objednávání léčiv, který už dnes funguje na Slovensku. Výrobci léků budou mít za tímto účelem povinnost zřídit a provozovat elektronický informační systém pro objednávání léků. A pokud lékárna nebude schopna zajistit lék u svých distributorů, bude mít výrobce povinnost jí ho do dvou dnů dodat sám. Budou muset za tímto účelem vybudovat systém, který umožní lékárnám si požadované léky objednat, tedy něco jako e-shop pro lékárny.

„Je to doplňkový, výjimečný kanál zajišťující dodávky do lékáren v krajních případech, selže li standardní distribuční cesta. Ze slovenských zkušeností vyplývá, že skrze emergentní systém se dodává do lékáren měsíčně 120 až 180 druhů léčivých přípravků a v celkovém objemu dodávek do lékáren představuje méně než jedno procento objednávek. Neočekáváme, že by se realita v ČR měla zásadně odlišovat od slovenských zkušeností,“ doplnil ministr.

Lékárníci ovšem tuto nadstavbu odmítají. „Podle nás je novela zbytečná. Přinese lékárnám více administrativy a neřeší to základní, protože drtivá většina výpadků léčiv je způsobena tím, že výrobce nedodá potřebné množství do České republiky,“ tvrdí prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.