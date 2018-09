V systému výběru ředitelů divadel v Česku je chyba, říká šéf Národního divadla

V Česku jsou dva extrémy, buď ředitelé divadel zůstávají ve funkci celou kariéru, nebo se střídají jak ­na orloji. Dlouholetý ředitel Divadla J.­K. Tyla a nynější ředitel Národního divadla Jan Burian tvrdí, že chyba je v systému, který se na rozdíl od­ jiných kulturních institucí pro­ divadlo nezreformoval. Rozhovor, který vychází v sobotních LN, vedla s Janem Burianem Jana Machalická.

LN: Jste první polistopadový ředitel, který má šanci pracovat i druhé funkční období. Je to normální?

Ano. Normální je, když ředitelé, kteří řádně plní svůj program a nemají žádný průšvih, mohou pracovat nejméně dvě období. To souvisí už s jejich výběrem. Asociace profesionálních divadel je toho názoru, že divadlo má být kontinuálně spravováno orgánem, který může mít podobu třeba správní rady. Dosavadní systém výběru šéfů je totiž nenormální. Je založený na tom, že se svolá ad hoc výběrová komise, která nepřebírá za svou volbu žádnou zodpovědnost. A když se ředitel někomu ze zřizovatelské instituce znelíbí, tak se svolá zase jiná komise. To se stále opakuje a v důsledku to vede k tomu, co se v minulosti dělo nejen v Národním divadle, kde byla situace opravdu extrémní. Přede mnou bylo od roku 1990 sedm ředitelů, tři byli regulérní a jeden porevoluční, který odstoupil po krátké době. Dva, kteří prošli výběrem, byli odvoláni bez udání důvodu před koncem svého období. Ostatní ředitelé byli „provizorní“.



LN: To je tedy bilance. Nevzpomínám si, že by se něco takového dělo v­ostatních kulturních institucích zřizovaných ministerstvem kultury. Nebo se pletu?

Ne. Není tomu tak ani v institucích městských. Ředitelé divadel, která fungují, ve svých funkcích zůstávají, třeba Stanislav Doubrava v Naivním divadle v Liberci, Igor Stránský ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti nebo Stanislav Moša v Městském divadle Brno. Brněnským radním to také došlo a po všech nesmyslných diskusích funkční období prodloužili i Martinu Glaserovi, protože Národní divadlo v Brně vede dobře. Systém je špatný, mezi politikou a institucí má být orgán, který věci rozumí a má odpovědnost.



LN: Zdá se, že selhává ministerstvo. Jsou tedy na vině nekompetentní ministři kultury?

Primárně je chyba v systému. Systém správy vysokých škol nebo vědeckovýzkumných institucí už byl zreformován, kulturních institucí nikoliv. Systém musí vždy sledovat rovnováhu mezi změnami a stabilitou. V českém divadle jsou dva extrémy, buď ředitelé zůstávají ve funkci celou kariéru, protože divadlo šlape a oni si vytvoří dobré lokální vztahy a zůstávají a to nemyslím nijak pejorativně. Anebo je to opačně, ředitelé se stále střídají. Výhodou městských divadel je, že nad nimi bdí rada města, která je de facto v roli správní rady svých příspěvkových organizací. Rada je kolektivní orgán, kde se hlasuje, a nerozhoduje jen jeden člověk, který právě podlehl nepravdivým informacím nebo věčným kverulantům.