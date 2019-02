Cigarety budou nově opatřeny čipy. Za novinku zaplatí kuřáci

Praha Několik set milionů korun, zhruba kolem půl miliardy, zaplatí podle informací LN tabákové firmy v Česku dohromady za vybudování takzvaného systému sledovatelnosti a dohledatelnosti tabákových výrobků. Fungovat má od 20. května.

Náklady na Evropskou komisí nařízené opatření k omezení černého trhu zřejmě promítnou výrobci a dovozci kuřiva do cen zákazníkům. Češi jsou už na každoroční zdražování – zejména vlivem pravidelného zvyšování spotřební daně o dvě až tři koruny za krabičku – zvyklí. Pro nejbližší tři roky stát sice udělal výjimku. Kvůli bruselskému opatření ale krabička přece jen podraží odhadem o několik desetníků až korunu. I tak budou cigarety patřit k nejlevnějším v EU.

Tabákové firmy musejí zajistit podrobnou databázi pohybu každého balení kuřiva prostřednictvím speciálních čipů. Přesněji řečeno identifikačních kódů vydaných pro každého výrobce, dovozce, distributora, obchodníka, sklad i konečného prodejce.

Speciálními čtečkami se bude zaznamenávat pohyb, datum, čas a místo přesunu cigaret. Mapovat se bude rovněž každá faktura i SPZ dodávky, která balení převáží. Brusel tvrdí, že to pomůže snížit podíl v Evropské unii nelegálně prodávaného kuřiva. „Evropská směrnice vyloženě uvádí, že náklady na hardware a software systému hradí výrobci. To znamená, že to v důsledku zaplatí konečný spotřebitel,“ reaguje analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Zástupci tabákových firem považují tak rozsáhlé opatření za extrémně drahé, složité a neefektivní. Cenovou politiku však oficiálně nekomentují. „Náklady v celé Unii jdou do miliard. To se na ceně musí projevit,“ říká jeden z nich. „Zdražení zatím v plánu nemáme, ale podstatné bude, zda a o kolik zdraží lídr trhu v Česku Philip Morris. My se pak rádi přidáme,“ uvedl mimo záznam další zástupce tabákové firmy.