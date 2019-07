Tisíc obcí na suchu. Lidé musí chodit k cisternám, zákazů kropení zahrad nebo napouštění bazénů přibývá

PRAHA V Jiříkově na Děčínsku mají už rok v kuse půjčené cisterny od Správy státních hmotných rezerv. Městečko není připojené na vodovodní trubky a několikaleté období sucha snížilo podzemní hladiny natolik, že zdejší studny jsou v podstatě na nic. I v zimě, když sněžilo, museli místní s kbelíky k cisternám a teď v létě to není o moc lepší, naopak.

Jiříkov ve svém trápení není sám, podobně postižených obcí je podle údajů ministerstva zemědělství kolem tisícovky. Tedy šestnáct procent z celkového počtu.

Starostové musejí kvůli deficitu vody omezovat spotřebu u svých obyvatel. V zásadě jsou dva typy regulace: buď se zakáže určitý typ nakládání s vodou, nebo se zastropuje, kolik hektolitrů může každá domácnost denně protočit.

V prvním případě padá stopka především na napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut. Že jde o nejčastější způsob regulace, potvrzují zkušenosti a data ministerstva zemědělství, jednotlivých samospráv i Svazu měst a obcí.

Sto litrů denně stačí

Aby obecní úřad poznal, jestli se někdo místní vyhlášce nezpronevěřuje, a mohl ho případně pokutovat, musí vidět odběr v reálném čase a to vyžaduje digitální vodoměry. Tak to mají třeba v jihomoravských Vohančicích, kde od roku 2017 kontinuálně prodlužují vyhlášku, která zakazuje napouštění bazénů i zalévání, a současně omezili denní odběr na 100 litrů na osobu. Vzhledem k tomu, že průměrný Čech protočí 89 litrů denně, to na běžný život stačí.

„První nedostatek vody začal roku 2013, kdy jsme měli poprvé problém s nedostatečným plněním vodojemu. Hned následující rok obec nainstalovala elektrické vodoměry s online měřením, měřidla se odečítají vzdáleně každou hodinu. Bez toho systému bychom byli dávno na suchu,“ popsal LN starosta Vohančic Petr Blahák. Obecní vrt je hluboký asi 67 metrů, což poslední roky všude po republice přestává stačit, protože spodní hladiny padají až k minus sto metrům.

Starosta Blahák vzpomíná, že když omezující vyhlášku vydal poprvé, měli obyvatelé výhrady a porušovali ji. Postupně se to ale zlepšilo, protože jak nedostatek trvá, pochopili, že situace je vážná. Když někdo potřebuje víc litrů, než je stanovená stovka, vyhloubí si vlastní nový vrt nebo si zaplatí dovoz vody svojí cisternou.