Tygří DNA vynesla českým vědcům primát. Ostatní země jim budou dodávat vzorky z celého světa

Praha Když při loňské razii našli celníci a policie zastřeleného tygra, vytrhané drápy, kůže, kosti a zvláštní vývary, leckdo si pomyslel, že tygří jatka jsou hrůznou specialitou Česka. Je to ale naopak. Česko nyní získalo pomyslný „štempl“ na to, že je jedinou zemí, která umí analyzovat tygří DNA tak, aby se dala použít jako důkaz u soudu.

Na konci srpna proběhlo v Ženevě zasedání členských zemí úmluvy CITES, která dbá na pravidla mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů. Češi si z něj odvezli doporučení, aby státy do našeho výzkumu posílaly vzorky tygrů a tygřích produktů z celého světa. Pracoviště s podobným doporučením jsou na světě již jen tři, přičemž pro tygry ho má pouze Česko.

„Tygři se zkoumají v Indii, Thajsku i v dalších zemích, jejich potřeba je však trochu jiná – zaměřují se především na odhalení pytláctví, ale už neumí analyzovat tygří produkty, jako je víno, bujon nebo vývar. To je genetická vyšší dívčí,“ říká v rozhovoru pro LN Pavla Říhová, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES z České inspekce životního prostředí.

V Česku postupně vzniká unikátní databáze, v níž jsou uchovávány tygří vzorky, které je pak díky rozboru DNA možné spojit s konkrétním zvířetem, třeba díky jedinému chlupu.

Světová asociace zoologických zahrad a akvárií doporučila už dříve evropským zoo, aby do výzkumu s názvem Tigris ID poskytly vzorky svých tygrů. Teď by do databáze měly přibýt vzorky z dalších koutů světa. A to i od volně žijících zvířat.

„Když na letišti zachytíme například tygří drápy, budeme umět propojit konkrétního tygra s chovatelem. Mohli bychom tak zjistit, kdo tygry pro výrobu tygřích produktů dodává, což je klíčový důkaz,“ vysvětluje Říhová.