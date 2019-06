‚Úlitba bohům.‘ Stíhaný lobbista Horáček popsal práci pro ministra

Praha Když se obviněný podnikatel Tomáš Horáček ve vězení rozpovídal o zdravotnických zakázkách, popsal i pavučinu mocenských vztahů. Jak již LN uvedly, ukázal na šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka či exposlance ODS Marka Šnajdra.

Policie zatím mlčí k­ tomu, nakolik jsou obvinění důvěryhodná. Nicméně Horáček do vztahové sítě zapletl podnikatele i dva šéfy resortu. Prvním je exministr Svatopluk Němeček (ČSSD). Horáček vypověděl, že pro jeho známého údajně zařizoval zakázku na Bulovce. Tvrdí, že o­ její zprostředkování požádal Němeček tehdejší ředitelku nemocnice Andreu Vrbovskou, která to pak svěřila Horáčkovi se slovy, že jde o úlitbu bohům. Vyplývá to z­ materiálů k­ případu, s nimiž se LN seznámily.

Druhým je současný ministr Adam Vojtěch (za ANO). Jak informoval iRozhlas.cz, ten ještě jako tajemník na financích sháněl přes Horáčka informace. Zajímalo ho, kolik v nemocnici, již vedl Němeček, brala ředitelova žena.

Němeček Horáčkovo tvrzení popírá jako „totální nesmysl“. Odmítla ho i Vrbovská. Naopak Vojtěch se hájí: „Možná zpětně to může vypadat zvláštně, ale tehdy mi to nepřišlo jako něco, co by bylo protiprávní nebo problematické.“