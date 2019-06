Václav Klaus jr.: Na kampaň Trikolóry chceme jen české peníze, z ciziny nepřijmeme ani korunu

PRAHA Václav Klaus junior má jasnou ambici ovlivňovat dění v Česku. Po vyloučení z ODS napnul syn exprezidenta plachty politického projektu Trikolóra. Aktuálně čerpá sílu při budování hnutí od dobrovolníků. Za první týden se mu nahlásilo přes 4500 příznivců. Chystá se také zaregistrovat subjekt na ministerstvu vnitra, aby mohl otevřít transparentní účet pro finanční dary.

A hned vzápětí podnikne výpravu za sponzory, pro něž si nachystal průzkum veřejného mínění, který ale nechce dát z ruky. „Subjekt hájící národní konzervativní hodnoty má relativně volný prostor a přitáhne voliče,“ tvrdí Klaus v rozhovoru pro LN.



Peníze plánuje sesbírat na kampaň do krajských, a především pak sněmovních voleb. Má pro to ale jedno omezení. „Chystáme se rozjet kampaň, která zaručí, že česká politika bude ovlivňovaná českými penězi. Je tu totiž mnoho politických stran, hnutí a aktivit, které jsou financované ze zahraničí. My nepřijmeme z ciziny ani korunu,“ dušuje se Klaus.

Kellner nevadí

U konkrétních českých donátorů už byl ale opatrnější. Jmenovat dopředu žádného sponzora nechtěl. Není přitom tajemstvím, že mezi přední mecenáše institutu, který si vybudoval jeho otec Václav Klaus starší po odchodu z Hradu, figuruje skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Exprezident je odborným garantem zahraničního programu Trikolóry. A jeho syn vnímá miliardářovo impérium za české.

Kellner přitom masivně podniká v Rusku a Číně. Právě tam vidí příležitosti pro podnikání i Václav Klaus junior. „Země, které spolupracují a obchodují, mají výrazně lepší vztahy než ty, co to nedělají. Je v zájmu českých podniků mít přístup na trhy na východě. To určitě budeme podporovat,“ uvedl Klaus.



Vůči potenciálním politickým partnerům se dopředu příliš vymezovat nechce. „Když se budeme bavit o školství a zrušení inkluze, tak to budeme chtít prosadit s kýmkoliv z 200 poslanců ve sněmovně. Smyslem politiky je vládnout,“ dodal muž, který dostal ve sněmovních volbách druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, hned po Andreji Babišovi (ANO).