Vláda chce zlevnit vodu. Daňovou úsporu však hodlá řada vodáren využít raději na obnovu zastaralých sítí

PRAHA Pitná a odpadní voda je údajně drahá a je třeba snížit cenu, kterou účtují obce a města prostřednictvím vodárenských společností. Tak zní názor kabinetu Andreje Babiše. Řešením má být po vzoru snížení jízdného další vládní projekt na finanční úlevu obyvatelům. Průměrná česká domácnost by mohla ročně uspořit stovky korun.

Nižší vodné a stočné má přinést snížení sazby daně z přidané hodnoty. Návrh je součástí balíčku obsahujícího i další daňové změny, u vodného a stočného má sazba DPH klesnout z 15 na 10 procent. Jenže novela zákona, kterou v těchto dnech tlačí ministerstvo financí Poslaneckou sněmovnou, nemusí mít kýžený efekt. „Myslím, že daňovou úsporu by společnosti v mnoha případech nepromítly lidem do cen, ale investovaly by do infrastruktury,“ odhaduje Oldřich Vlasák, šéf Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.



Protože výše vodného a stočného patří k těm státem regulovaným, chce ministerstvo dohlédnout, aby obce, města a vodárenské společnosti slevu promítly do cen pro domácnosti. „Jsme připraveni díky cenovému výměru ministerstva financí pohlídat, aby se toto snížení DPH promítlo až do koncových cen,“ uvedla v rozhovoru pro LN ministryně financí Alena Schillerová.

Její úřad přesně neuvedl, o kolik by si mohly domácnosti přilepšit. Letos činí vodné a stočné průměrně asi 87 korun za kubický metr, lidé v různých částech Česka však platí velmi rozdílné sumy. Od přibližně 50 korun za kubík až po třeba 275 korun v obci Vlasenice na Pelhřimovsku. Úměrně tomu by byla rozdílná i finanční úspora.

Cenová regulace však v případě vody neznamená, že stát může přímo diktovat koncovou cenu jako třeba u cigaret. Dohlíží jen, aby si vodárny nevytvářely nepřiměřeně vysoký zisk. Použít daňovou úsporu třeba na obnovu zastaralých trubek pak nemusí být s regulací v rozporu.