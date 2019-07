Vlk je nejefektivnější predátor, pomáhá v boji s kanci i kůrovcem. Přemnožená zvěř ožírá sazenice listnáčů

Praha Červená karkulka není jediná, na kom si vlk smlsne. Jeho jídelníček tvoří převážně spárkatá zvěř, tedy jeleni, daňci, mufloni či divoká prasata. A to je žádoucí. Vlk, na jehož návrat je v poslední době slyšet především nářek, by mohl zásadně pomoci s tím, co české lesy aktuálně trápí.

Je to přemnožení zvěře, což má druhotně vliv i na to, jak mohutně se českými lesy šíří kůrovec. „Příčinou jeho kalamity jsou především monokultury smrku. Ochranáři a lesníci se nyní musí bavit o tom, co bude, až kalamita odezní. Nejlepší varianta je, že bude daleko větší podíl listnatých stromů. To ale nebude funkční, když bude nadbytek spárkaté zvěře, protože ta všechno sežere,“ řekl LN ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) František Pelc.

Vlk je přitom podle Pelce nejefektivnější predátor, který může stavy zvěře regulovat. Návrat psovité šelmy je tak dobrou zprávou nejen pro milovníky divoké přírody, ale i pro lesníky. AOPK provedla spolu s Mendelovou univerzitou v Brně rozbory toho, co vlk žere. Stejné proběhly v Německu s víceméně totožnými výsledky. Potravu vlka tvoří mezi jedním až dvěma procenty domácí zvířata, většinou ovce. Z 98 procent se však živí spárkatou zvěří.

Ta je přitom dlouhodobě přemnožená. Normované stavy divočáků v lesích jsou podle Pelce 11 tisíc kusů, ve skutečnosti je jich u nás ale mezi půl až jedním milionem. A podobné je to i u ostatní zvěře – o mnoho víc, než lesy snesou, je tady jelenů, daňků i muflonů. Vlků by naopak klidně mohlo být víc. Teď se jich v Česku pohybuje kolem sedmdesáti. O tom, jaký je ideální stav, nyní AOPK vede diskusi. Podle Pelce jsou to však násobky nynějšího počtu.

S přemnoženou spárkatou zvěří rostou i škody v lesích. Lesnické sdružení Silva Bohemica odhaduje, že škody na lesních porostech jsou každoročně kolem sedmi miliard korun.