Williamsová je opět na trůnu

US Open: americká tenistka získala devátý grandslamový titul, Nadal se neprobil do finále

NEW YORK Americká tenistka Serena Williamsová vyhrála US Open a včera se znovu stala světovou jedničkou. V nedělním finále porazila 6:4 a 7:5 Jelenu Jankovičovou, což jí přineslo devátý grandslamový titul v kariéře.

Williamsová se prý po svém triumfu cítí jako na začátku nové kariéry. „Cítím, že teď hraju svůj nejlepší tenis a že toho mohu v kariéře ještě hodně dosáhnout,“ řekla šestadvacetiletá hráčka a prozradila, že za návratem na výsluní po letech zranění a mimotenisových zájmů je tvrdá práce.

„Nikdo si neumí představit, jak jsem celý rok dřela. Někdy jsem vstávala už v šest ráno a šla na trénink a pak musela čekat, protože ještě byla tma,“ řekla mladší z tenisových sester.

S první příčkou na žebříčku vítězka nepočítala Vítězstvím v New Yorku se tedy po pěti letech vrátila do role světové jedničky. Přitom loni v lednu, když překvapivě vyhrála Australian Open, byla na žebříčku až na 81. místě.

„S prvním místem jsem při cestě sem vůbec nepočítala. To je pro mě bonus,“ řekla Williamsová.

Po finále dojatě děkovala rodičům i své sestře, kterou vyřadila ve čtvrtfinále. „Venus mi udělala plán pro dva poslední zápasy. To mi opravdu pomohlo,“ prohlásila vítězka, na jejíž konto přibylo 1,5 milionu dolarů. Slíbila také, že se nechce zastavit na devíti grandslamových titulech.

„Mám na dvojciferné číslo,“ řekla Williamsová a dodala, že nejvyšší cíle bude mít i v Paříži a ve Wimbledonu. Jankovičová uznala, že vítězka byla lepší. Měla však pocit, že Američance trochu pomáhal rozhodčí. „Vypadala unaveně a já cítila, že mám šanci. Ale mezi body si brala čas na odpočinek a to nebylo fér. Když já hrála s Dementěvovou, jen jsem sáhla pro ručník a už mě napomínali. To by mělo platit pro všechny stejně,“ posteskla si. Španělský tenista Rafael Nadal měl po nedělním vyřazení smíšené pocity. Na tiskové konferenci řekl, že je zklamán i spokojen zároveň. Zklamán z porážky, kterou mu uštědřil Brit Andy Murray, spokojen s tím, jak v New Yorku hrál, i se vším, co tomu předcházelo.

„Byla to téměř perfektní sezona, ne?“ ptal se novinářů, přestože se mu právě rozplynul sen o dalším grandslamovém triumfu. „Vždyť jsem dokázal neuvěřitelné věci,“ řekl hráč, který letos vyhrál osm turnajů včetně Roland Garros a Wimbledonu, získal olympijské zlato a stal se světovou jedničkou.

Ženy - finále: S. Williamsová (4) - Jankovičová (2) 6:4, 7:5. Muži - semifinále: Murray (6) - Nadal (1) 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.