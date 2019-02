PRAHA Nový šéf pražského dopravního podniku Petr Witowski by nešel do pořadu, který by moderovala jeho manželka Světlana. Soustředit se hodlá na metro D a nové tramvajové trati. Chystá se také zprůhlednit fungování firmy.

LN: Kdo vás pro funkci ředitele podniku objevil?



Po loňských volbách mě oslovil radní pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), že shání lidi ochotné podílet se na řízení městských firem. S Pavlem se známe z České spořitelny.

LN: Řešil jste nové zaměstnání i v kontextu práce vaší manželky Světlany Witowské, která je moderátorkou České televize?

To hlavně řešila má žena. Jasně že jsme se o tom bavili. Jednala kvůli tomu s vedením ČT, které v mém nástupu do čela podniku a její práci problém nevidělo. V momentě, kdy bych měl přijít třeba do Událostí, komentářů, nedokážu si představit, že by je moderovala a my si spolu povídali. Myslím, že Česká televize by si tento konflikt zájmů uměla bez problémů vyřešit.

LN: Přicházíte z bankovního sektoru. Nebudou vám chybět odborné dopravní znalosti?

Dopravní podnik po odborné, dopravní stránce funguje fantasticky, jsme hodnoceni jako evropská a světová špička. Dopravní služba je zajišťovaná excelentně. Bankovnictví považuji za sektor služeb, máte klienty, o které se staráte. O to samé budu usilovat i tady. Chci se zaměřit na ekonomickou dimenzi společnosti, chtěl bych zefektivnit chod podniku.

LN: Jaké hlavní úkoly jste od vedení města dostal?

Prioritou v první řadě je, aby zmizely stíny minulosti a firma fungovala transparentně. Z konkrétních úkolů je to hlavně metro D a nové tramvajové trati.

LN: Jak jde příprava výstavby metra D?

Mohu potvrdit, že nyní je vysoutěžený tendr na geologický průzkum. Výběrové řízení ještě probíhá na geologický monitoring a jedna zakázka se týká monitoringu budov, kterých se výstavba metra bude týkat. Uchazeče teprve budeme informovat, vítěze uvádět nemohu.

LN: Jak to vypadá se smlouvou mezi dopravním podnikem a skupinou Penta?

Dohoda je stále ve stadiu, v jakém byla – magistrát ji pozastavil. Myslím, že nemáme jinou možnost než jít cestou společného podniku, ať už je to s Pentou, nebo kýmkoliv jiným. Budeme se zabývat konkrétními podmínkami, aby všechny strany byly spokojené.