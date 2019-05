Zasloužilý straník míří do Sofie. Velvyslancem v Bulharsku bude sociální demokrat Kaucký

PRAHA Novým velvyslancem České republiky v Bulharsku by se měl stát zasloužilý sociální demokrat Lukáš Kaucký, dosavadní politický náměstek ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Kaucký, kterého vláda schválila už v polovině dubna, čeká ještě na podpis prezidenta Miloše Zemana. Přestože si hlava státu dává na čas, podle zdroje LN se nečeká nic dramatického a do Sofie Kaucký patrně v nejbližších měsících zamíří.

Nahradí tam dosavadního ambasadora Dušana Štraucha, kterému v létě vyprší čtyřletý mandát. Na Zemanovy průtahy Kaucký narazil již letos v zimě, když ho Hrad zamítl na pozici velvyslance v Číně; Zeman totiž pro tuto funkci upřednostňoval bývalého viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka. Ten se také ve finále velvyslancem v Pekingu letos v březnu skutečně stal.

Ačkoli je Kauckého jmenování na spadnutí, ministerstvo zahraničí výměnu v Bulharsku prozatím nepotvrdilo, což je v diplomacii běžný postup. „Ministerstvo zahraničních věcí nekomentuje žádné personální změny na velvyslaneckých postech, a to do doby, než je udělen dotyčnému kandidátovi agrément od hostitelské země,“ vysvětlil LN Robert Řehák z tiskového odboru resortu.

Kaucký, někdejší předseda Mladých sociálních demokratů, nastoupil do Černínského paláce na pozici politického náměstka v srpnu loňského roku. V úřadu nebyl žádným nováčkem. Působil tam od roku 2014 za ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a odešel na konci roku 2017, poté co do čela resortu nastoupil Martin Stropnický (ANO).

Sedmatřicetiletý Kaucký krátce působil také jako předseda dozorčí rady pražského dopravního podniku, byl vrchním ředitelem kabinetu na ministerstvu zdravotnictví a vedoucím kanceláře poslance Evropského parlamentu Jiřího Havla.

Za ČSSD Kaucký několikrát neúspěšně kandidoval v komunálních volbách v Praze; do zastupitelstva hlavního města se dostal až v roce 2010, poté byl rok radním pro kulturu a cestovní ruch. V barvách oranžové strany se Kaucký aktuálně snaží uspět i v boji o křeslo europoslance; jeho umístění na 13. místě kandidátky ČSSD však bruselské kariéře příliš nenahrává.

Pokud vystudovaný historik Kaucký skutečně odejde řídit ambasádu do Sofie, na ministerstvu zahraničí se rázem uvolní post politického náměstka. Už druhý. Politickým náměstkem byl totiž i současný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) – jeho bývalé místo je dodnes neobsazené. Spekulovalo se, že křeslo by mohl získat dosavadní europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), jemuž brzy vyprší europoslanecký mandát v Bruselu. On samotný však dle informací LN zájem o tuto pozici nejeví. Právě Pocheho prosazovala sociální demokracie do čela Černínského paláce; kvůli odporu prezidenta Zemana, který z titulu své funkce jmenuje ministry na návrh předsedy vlády, však místo něj řídí českou diplomacii Petříček, Pocheho někdejší asistent.

OSN i NATO s novou tváří

Změna v čele ambasády se netýká jen Bulharska. Nový velvyslanec má zamířit i do ženevského sídla OSN; tento post by mohl obsadit Petr Gajdušek, na ministerstvu nyní působí jako ředitel odboru OSN. Novou tvář uvítá ve své bruselské centrále i české zastoupení NATO. Českým velvyslancem při Alianci se má v brzké době stát náměstek ministra obrany Jakub Landovský (ČSSD), který vystřídá Jiřího Šedivého. Landovský působí od roku 2015 coby náměstek ministra obrany, předtím byl poradcem náměstka ministra obrany a také advokátem. Loni neuspěl v komunálních volbách v Praze, do nichž šel jako kandidát na primátora.

Velvyslanec je vybírán obvykle personální radou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Její doporučení je vodítkem pro ministra, který jméno velvyslance navrhuje vládě. Po jejím souhlasu je návrh předložen k podpisu prezidentu republiky, který velvyslance jmenuje s kontrasignací – tedy s podpisem předsedy vlády. Poté je životopis designovaného ambasadora zaslán přijímající zemi, jež během týdnů až několika měsíců vysloví souhlas – agrément. PotéKancelář prezidenta ČR vyhotoví listiny, jež pověřují velvyslance a doporučují ho hlavě přijímajícího státu. Teprve v tomto okamžiku je možné oficiálně zveřejnit jméno nového zástupce Česka v dané zemi.