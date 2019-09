PRAHA Madla denně užívá dvanáct různých léků a pomalu už sama neví nač. Ani její lékař přitom nemusí s jistotou vědět, co všechno bere.

To se ale může změnit od příštího června, kdy by měl začít platit takzvaný sdílený lékový záznam. V něm budou všechny Madliny léky zaneseny. Rozhodne o tom v úterý sněmovna.



Čeká ji však především bitva o to, zda do záznamu, který může zabránit zbytečným úmrtím, budou moci nahlížet také lékárníci. Původní vládní návrh to předpokládal, Senát se ale postavil proti.