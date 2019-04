Zdravotnictví si polepší o 20 miliard. Možnosti léčby se rozšíří o revoluční genovou terapii

PRAHA Vyměnit bílý plášť za oblek s kravatou a vyjednat víc peněz pro příští rok. S tímto úkolem každoročně přicházejí zástupci lékařů a nemocnic na jednání s představiteli zdravotních pojišťoven. Pokud se spolu domluví, výsledek se stane obsahem úhradové vyhlášky, podle níž dostávají zdravotníci od pojišťoven peníze za léčení pacientů. A i příští rok se mohou těšit na nárůst celkem o 20 miliard korun.

Dobrá zpráva je to však i pro pacienty. Možnosti léčby se rozšíří o pozvolný příchod genové terapie do Česka. Jde o revoluční a velmi nákladnou metodu pomocí úpravy DNA, kterou by se mohla léčit dědičná onemocnění nebo třeba leukemie. Více peněz bude třeba i na specializovanou léčbu pro pacienty se vzácnými a závažnými onemocněními.

„Nárůsty jsou v posledních letech nejvyšší v historii. Vloni 25 miliard byl opravdu historicky nejvyšší skok a i na příští rok je 20 miliard velmi dobrá výchozí situace,“ potvrdila LN náměstkyně ministra pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

Miliardy na mandatorní výdaje

Praktici, zubaři, ambulantní specialisté a nemocnice ovšem nejednají o celých 20 miliardách navíc. Z nich se nejprve odkrojí takzvané mandatorní výdaje. Těmi se myslí růst nákladů na zdravotní péči, které samy pojišťovny nemohou ovlivnit, protože jsou dány třeba novou legislativou.

Pojišťovny je odhadují na příští rok na 7,8 miliardy korun. Bude je tvořit navýšení peněz na specializovanou péči o 2,5 miliardy nebo 800 milionů na nové technologie, jako je právě i genová terapie. Další položky pak myslí i na reformu psychiatrické péče či na budování urgentních příjmů.

Po odečtení těchto výdajů se lze dostat na částku 12,2 miliardy, která se má rozdělit mezi celkem 14 zdravotnických sektorů. Pro lékaře a pacienty to představuje možný meziroční nárůst o asi čtyři procenta.