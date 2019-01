Zdržování dálnic se aktivistům prodraží, ministr dopravy chce zavést kauce

PRAHA Hlavním nepřítelem dálnic se za poslední roky stali křeček polní nebo mlž velevrub. Jde o zástupce zvláště chráněných živočichů a podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) se napadání dálnic v zájmu zvěře stalo oblíbenou obstrukční praktikou ekologických organizací.

Křeček polní zbrzdil jednu etapu D1 o dva roky. Na úseku mezi Hulínem a Fryštákem, což je tah na Slovensko, se soud ještě se všemi žalobami nevypořádal, to se táhne pátým rokem. Zároveň, nyní umocněn chumelenicí, je na ministra významný tlak, aby dokončení dálniční sítě stihl co nejrychleji.

Potíž přitom nejsou jen zvířata, ale i formální zpochybňování potřebné dokumentace, přezkum zabírá měsíce až roky. Ťok chce proto předložit další novelu zákona o ­urychlení výstavby. Ta má mimo jiné zavést kauce, když někdo vydané povolení neúspěšně napadne.

Ministr jako sumu hodlá prosazovat 50 tisíc. Částka se navíc bude platit za každé podání zvlášť. Důsledek je patrný na příkladu stavebního povolení: v­ průběhu vydávání se podle složitosti projektu sesbírá čtyřicet až šedesát závazných stanovisek od nejrůznějších úřadů. Počínaje vodoprávními až po hasiče. Proti každému lze podat takzvaný rozklad k nadřízené instituci.

„Pokud si je někdo jistý, že v­konkrétním závazném stanovisku je něco špatně, měl by složit kauci. Když to bude opravdu špatně, kauce se vrátí. Když soud rozhodne jinak, o peníze přijde,“ řekl LN ministr. „Měla by to být bariéra proti tomu, že se šmahem podívám na stavební povolení a­zpochybním v něm všechna stanoviska. V tom případě by to bylo čtyřicet stanovisek krát padesát tisíc, to by možná trochu odradilo,“ míní Ťok.

Jako vyznavače takových obstrukcí uvedl ekologickou organizaci Děti Země, která je známá tím, že zanechala soudní stopu na prakticky každém silničním úseku. „Kauce ve výši desítek tisíc korun pro podání odvolání je totální absurdita,“ odmítá návrh Miroslav Patrik, předseda Dětí Země.