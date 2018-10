Zeman naléhal na odchod šéfa BIS. Prezidentovi neustupovat, měla se shodnout vládní koalice

PRAHA Ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka není coby expert na ruské agenty Hradu po chuti. Vláda však za ním stojí.

Když si prezident Miloš Zeman něco v politice usmyslí, zpravidla toho i docílí. Zejména pokud jde o dobývání vlivu v exekutivě. Své by o tom mohl vyprávět neúspěšný kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche.



A­ nyní prezident pracuje na dalším prosazení své vůle. Rád by dosáhl výměny na postu šéfa civilní kontrarozvědky – Bezpečnostní informační služby (BIS), tedy úřadu, který má ze tří českých tajných služeb největší pole působnosti. „Zeman třikrát naléhal, aby vláda odvolala ředitele BIS Michala Koudelku,“ prozradil LN vysoce postavený vládní činitel. A další zdroj, rovněž z kabinetu, tlak Hradu potvrdil s tím, že v koalici ANO a ČSSD panuje shoda: Zemanovi neustupovat.



Kontrarozvědka, která má na starosti bránit pronikání cizích špionů na české území, boj s terorismem i ochranu ekonomických zájmů země, patří mezi tradiční hájemství premiéra. Ten v pátek na dotazy LN nereagoval.

Návrh na povýšení neprošel

Vyhýbavá reakce přišla z­prezidentské kanceláře. LN zajímalo, proč Zeman naléhal na odvolání Koudelky, který je ve funkci od srpna 2016. „Otázky ponechávám zcela bez odpovědi,“ napsal jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) výhrady k ­fungování BIS nemá. „Nevidím důvod, proč měnit pana plukovníka Koudelku. To je špičkový profesionál,“ řekl LN.

Ostatně vláda Zemanovi navrhla, aby ředitele Koudelku a jeho náměstka povýšil do generálské hodnosti, a to v­pořadí již podruhé. Napoprvé to prezident odmítl v­květnu. Oficiálně zaznívalo, že mezi Strakovou akademií a Hradem neproběhla pořádná diskuse o návrzích. Zda přijde řediteli BIS pozvánka na oficiální slavnost nových generálů u příležitosti 28. října, jasné není. Zemanův mluvčí to opět nechtěl komentovat.