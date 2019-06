Zemanova odplata. Velvyslanec Kopecký míří z Číny do Arménie

PRAHA Dovršení kariéry. Tak si maloval někdejší post velvyslance v Číně Bedřich Kopecký. Alespoň do doby, než se znelíbil prezidentovi Miloši Zemanovi. Profesní dráhu nyní zakončí v­ závětří. V červenci zamíří šéfovat české ambasádě v arménském Jerevanu.

Kauza, kterou před dvěma lety rozkryly LN, jde do finále. „Můžeme potvrdit, že pan Kopecký bude velvyslancem v Arménii. Prozatím je ještě v Česku, ale v nejbližších dnech na misi vyjede,“ sdělil tiskový odbor ministerstva zahraniční.



Kopecký působil v Pekingu od jara 2016. V diplomacii nebyl nováčkem, nastoupil do ní již v roce 1976. Jako ambasador pracoval v­ Uzbekistánu, Polsku a Kazachstánu. Peking byl jeho čtvrtou velvyslaneckou štací, zlatou metou. Prezident s ním neměl při, dokonce ani tehdy, když se objevilo podezření, že Kopecký spolupracoval s ­komunistickou vojenskou rozvědkou. To ještě ustál. Pak ale přišla osudová chyba. Své jméno připojil v roce 2017 k dopisu jedenácti diplomatů ze zemí Evropské unie, Austrálie, Kanady, Japonska a Švýcarska. Kriticky laděný list totiž apeloval na dodržování lidských práv v Číně a jeho adresátem byl tamní ministr veřejné bezpečnosti Kuo Šeng-kchun.

Rozzlobený prezident

Zemana Kopeckého podpis velmi rozčílil. Hlavně proto, že Kopecký šel proti vyhlášení loajality k Číně. To nechal Zeman na Hradě v roce 2016 naformulovat a jako „prohlášení čtyř“ podepsat předsedy obou komor parlamentu a tehdejším premiérem Bohuslavem Sobotkou. „V první reakci Zeman o Kopeckém říkal, že takový člověk nemá co dělat na důležitém postu v­ Pekingu,“ řekl LN zdroj z­ okruhu prezidentových spolupracovníků s tím, že se zvažovalo dokonce velvyslancovo okamžité odvolání. K tomu sice nedošlo, ale od té chvíle se Hrad netajil tím, že hledá za Kopeckého vhodného náhradníka. Obvyklý čtyřletý mandát měl přitom ambasadorovi skončit až v ­únoru 2020. Na jaře bylo jasno a­ do říše středu odjel ekonom Vladimír Tomšík, někdejší viceguvernér České národní banky (ČNB).

Vysláním Kopeckého do Jerevanu se kruh čínské kauzy uzavřel. Hradu neposlušný velvyslanec dostal pomyslný políček a místo velikášské Číny zakotví v chudobou zmítané Arménii.

Křeslo se nyní houpe i pod současnou velvyslankyní v Rakousku Ivanou Červenkovou, která se funkce ujala teprve v lednu minulého roku. Ta stojí za pozdvižením, které způsobil vídeňský dubnový projev Zemana ke krajanům. Zeman kritizoval přítomného exstarostu rakouské metropole Michaela Häupla za to, že vídeňská radnice za jeho úřadování nedala místní českojazyčné Komenského škole „ani šilink“, což se ukázalo být nepřesné. Mylné informace získal Zeman právě od Červenkové.

Do konce roku by se také měl obsadit velvyslanecký post v kanadské Ottawě.