Život Babiše mladšího po boku ‚pečovatele‘ Protopopova: začalo to incidentem na dálnici

Co řekl Andrej Babiš mladší v reportáži serveru Seznam Zprávy O Petru Protopopovovi, který ho vezl na Krym: „Ta osoba stále pracuje pro mého tátu. Já se toho člověka trochu bojím, nechci problémy.“

Kdo přišel s nápadem odvézt ho na Krym: „To podle mě nebyl nápad mého táty, vzít mě na Krym. To byl nápad jeho, toho Protopopova. Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda. On zneužil toho, že byl můj pečovatel.“

Jaká byla role někdejší poradkyně premiéra Dity Protopopové: „Mně manželka toho Protopopova řekla: ,Vyber si. Buď tě zavřeme do NÚDZ, nebo půjdeš na prázdniny.‘ Tak jsem neměl na výběr. Vybral jsem si ,prázdniny‘. Já jsem to nazval únos i­v­mailu policii. Teď beru léky tady, mám nového doktora. A tady se lidé chovají jinak. Takže to byl špatný doktor a špatná manželka.“

O lékařské zprávě, kterou o něm Protopopová sepsala: „Ona psala posudek? A co napsala, prosím vás? Já bych se nechtěl zúčastnit trestního řízení. Ale zdravotně vidíte, že jsem schopen komunikovat v českém jazyce.“

O e-mailu, který před půlrokem nazpět zaslal české policii: „Já jsem kontaktoval policii a oni mi zavolali zpátky. Mně pomohla nějaká část policie. Když tam napíšete mail, tak to přijde. Oni to pak přeposlali úplně vysoko a tam už nikdo se mnou nekomunikoval. Takže jenom tam trochu níž se mnou komunikovali.“

O nucené cestě na Krym s­ Protopopovem: „Být vzat na Krym pro mě byl šok. Byl jsem na Krymu, na okupované Ukrajině. On mě tam odvezl, že ,půjdeš na prázdniny‘. On je původem Rus, je strašně proruský. Prostě primitivní člověk. Teď jsem v­péči lepších lidí, starají se o mě, beru léky a mám se fajn. A jsem tady spokojený.“