Zmanipulované přijímačky. Děti lékařů měly v Ostravě protekci na úkor stovek úspěšných

OSTRAVA Ani selhání u přijímacích zkoušek ještě nemusí znamenat pro zájemce o ostravskou medicínu definitivní stopku. Zvlášť když je dotyčný potomkem lékařky či lékaře a uvede to v odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Za devět let takto Lékařská fakulta Ostravské univerzity zapsala do prvního ročníku studia celkem sedm uchazečů, kteří přijímací zkoušky neudělali, ale pocházejí z lékařských rodin. Na úkor stovek dalších, kteří sice u­zkoušek uspěli a odvolali se, ale neměli to správné rodinné zázemí. Jinými slovy: stavovskou protekci.



V některých případech fakulta dokonce obcházela rektora univerzity.

O tom, že prominentní zájemce lékařská fakulta protežovala i­navzdory propadáku u zkoušek, svědčí dokument s názvem Vyjádření Lékařské fakulty Ostravské univerzity k podnětu rektora Jana Laty, který mají LN k dispozici. Je pod ním podepsaný akademickým senátem zvolený děkan pro příští čtyři roky Arnošt Martínek (který v minulosti už v­této funkci působil) a čtyři proděkani.

Vyjádření je formulováno jako odpověď na rektorovu otázku, proč fakulta přijímala neúspěšné uchazeče, „ačkoli se odvolala celá řada uchazečů před nimi, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati na základě nedostatečné kapacity oboru“. Dotaz vznesl rektor Ostravské univerzity Jan Lata poté, co na manipulaci s výsledky přijímacího řízení upozornily LN.

Odpověď se věnuje všem jednotlivým případům neúspěšných, ale přijatých uchazečů, kterých bylo za devět let dohromady přes 30. Celkem u sedmi z nich je jako důvod přijetí ke studiu uvedena „rodinná lékařská tradice“ či „rodinné lékařské zázemí“.

„Okraden, otřesen“

I některé další důvody uvedené v­odvoláních, na jejichž základě ostravská lékařská fakulta ne- úspěšné uchazeče přijala přednostně před těmi úspěšnými, jsou pozoruhodné.

Například: „Nervozita a nesoustředěnost, neadekvátní okruhy přijímací zkoušky.“ Anebo: „Špatný psychický a zdravotní stav, před přijímacím řízením okraden, otřesen.“

A pozoruhodné je i další zjištění. Minimálně v pěti případech se fakultě nepodařilo odvolání vůbec dohledat. Rektor Lata proto LN sdělil, že její vysvětlení považuje za nedostatečné.

„O situaci jsme jednali na dvou zasedáních rady pro hodnocení kvality, která přijala závěry, o­nichž budu (ve středu) informovat na tiskové konferenci,“ dodal. Nově zvolený, ale dosud nejmenovaný děkan Arnošt Martínek odmítl na dotazy LN odpovědět.