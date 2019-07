Zteč na Zemana místo oběda, premiér nechce slyšet o výměně ministerstev

PRAHA Kdyby premiér přenechal ČSSD ministerstvo pro místní rozvoj, sám by ulevil tlaku na svou osobu. Koaliční partner by měl šanci dohlédnout na přípravu reakce na bruselský audit prověřující střet zájmu Andreje Babiše. Prezident Miloš Zeman je znám tím, že když se „zabejčí“, ze své pozice příliš neustupuje. „Mám o tom velmi silné pochybnosti,“ odpověděla minulý víkend hlava státu na dotaz MF DNES, zda se Michal Šmarda stane ministrem kultury.

Pokud nedojde k odvolání dosavadního ministra Antonína Staňka (ČSSD), sociální demokraté pravděpodobně odejdou z vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) si myslí, že se mu povede Zemana přemluvit. Co když se mu to ale nepodaří?



V Lidovém domě v uplynulých dnech raději vymýšleli variantu, jak v případě Zemanovy neoblomnosti odvolat Staňka ve vládě zůstat a zároveň zcela neztratit důstojnost. Několik zdrojů LN blízkých vedení sociální demokracie se shodlo v tom, že řešením by byla výměna ministerstev. Resort kultury by přešel pod ANO, zatímco ČSSD by získala úřad z­ portfolia Babišova hnutí.

Hovořilo se v tomto kontextu jednak o školství, ale též o ministerstvu pro místní rozvoj, kterého by se ujal Šmarda. Druhé jmenované ministerstvo by sociální demokraté údajně preferovali, mimo jiné z důvodu, že ministr školství Robert Plaga (ANO) má v oboru silnou podporu a jeho stažení by nepůsobilo důvěryhodně.

Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Klárou Dostálovou (ANO) by pro ČSSD bylo zajímavé i z hlediska toho, že úřad se nyní podílí na přípravě reakce české strany na bruselský audit zkoumající propojení mezi premiérem Babišem a skupinou Agrofert.

Premiér však ve středu nechtěl o ­únikové možnosti ani slyšet. „Nepřipadá to v úvahu. Přestaňte spekulovat a vymýšlet nesmysly,“ napsal LN. Dodal, že jeho základním cílem je přimět hlavu státu, aby vyšla vstříc nároku sociálních demokratů – tedy stáhnout z ­vlády Staňka a na jeho místo jmenovat místopředsedu ČSSD Šmardu. Jiný scénář si – alespoň oficiálně – Babiš nepřipouští. Když narazí, uvolní se teprve prostor pro jiné varianty – třeba právě tu s výměnou ministerstev.

Vicepremiér a šéf oranžových Jan Hamáček ve středu na dotazy LN nereagoval.

Prostřídání ministerských úřadů není jedinou variantou, jak vyjít z krize při Zemanově neochotě ustoupit. Pro obraz ČSSD už však nejsou kdovíjak lichotivé.