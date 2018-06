Novozélandské premiérce se narodila holčička. Úřadu se ujala už v těhotenství

Wellington Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová ve čtvrtek porodila holčičku. Oznámila to sama na Instagramu. Ardernové je 37 let, loni se stala nejmladší předsedkyní vlády v zemi za minulých 150 let a nyní je také v dějinách své země první ženou, která porodila v době, kdy zastávala premiérský úřad, napsala agentura Reuters.

Příštích šest týdnů šéfku vlády zastoupí její náměstek Winston Peters. Ardernová porodila v největší novozélandské státní nemocnici v Aucklandu. Byl tam s ní partner Clarke Gayford, který později převezme péči o dceru a bude s Ardernovou cestovat mezi jejich domovem v Aucklandu a Wellingtonem. Přítomen bude také na jejích zahraničních cestách. Ardernová je jednou z mála političek, jež se ujaly úřadu v těhotenství. Že čeká dítě, zjistila 13. října, tedy pouze několik dní před ustavením vlády.

Ve funkci ministerské předsedkyně v roce 1990 porodila rovněž pákistánská premiérka Bénazír Bhuttová.

Nový Zéland jako první země poskytl ženám volební právo v roce 1893 a Ardernová je třetí ženou v premiérském křesle, připomenul Reuters.

Ardernová vyloučila, že by její rodinná situace mohla narušit chod úřadu. Oznámila, že bude s Petersem v pravidelném kontaktu jako dosud.

Premiérka pracovala do pozdního těhotenství. Chodila mezi obyvatele, kteří jí často předávali dárky pro dítě a dotýkali se jejího břicha. „Je to úžasné. Novozélanďané jsou neuvěřitelně štědří a chovali se ke mně velkoryse bez ohledu na politiku, jako k jinému člověku, který vstupuje do nového životního období,“ řekla Ardernová, když se před porodem naposledy objevila na veřejnosti.