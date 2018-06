Trumpův člověk v nejvyšším soudu může zvrátit legalizaci potratů v Americe

WASHINGTON Tento týden oznámený odchod soudce Anthonyho Kennedyho, po němž bude moci prezident Donald Trump posílit konzervativní ladění amerického nejvyššího soudu, hodlají někteří republikáni využít jako příležitost ke zvrácení legalizace potratů. Podle televize CNN se někteří pravicoví politici pokoušejí Trumpa přesvědčit, aby jmenoval nástupce, který převáží většinu devítičlenného soudu na stranu odpůrců interrupcí. Sám prezident v pátek prohlásil, že otázku potratů s kandidáty řešit zřejmě nebude. Jméno kandidáta by mohl zveřejnit do 10. července, uvedla agentura Reuters.

Jednaosmdesátiletý Kennedy, který u soudu končí z rodinných důvodů za měsíc, je sice řazen ke konzervativcům, v některých přelomových kauzách se však přidal na stranu liberálně laděných soudců a přispěl například k povolení svazků osob stejného pohlaví či zachování legálnosti potratů.



Umělé přerušení těhotenství je v USA možné bez rizika postihu provádět od precedentního rozsudku v případu známém jako Roe vs Wade z roku 1973, kdy se nejvyšší soud zastal ženy, která žádala o možnost provedení potratu. Tím soud interrupce de facto legalizoval na celém území USA. Kennedy se v roce 1992 postavil proti, když se konzervativci snažili tento precedens zvrátit.

Podle zdrojů CNN se podobná snaha rozjíždí i v současné době. Trump tento týden oznámil, že brzy předloží jméno svého kandidáta, které vzejde z již existujícího seznamu 25 lidí.

„Pokud v nejvyšším soudu usedne další konzervativní soudce, naše šance budou podle mého názoru mnohem větší,“ řekl CNN o možnosti znovu otevřít zmíněný případ republikán Jim Carlin ze Senátu státu Iowa. Patří k zástupcům pravice usilujícím o jmenování názorově jasně vyhraněného soudce.

Trump v pátek v rozhovoru s televizí Fox Business Network prohlásil, že názory na kauzu Roe vs Wade s jednotlivými kandidáty řešit nebude. „Nemyslím, že budu řešit takové podrobnosti,“ řekl Trump.

Konzervativní soudce

Trumpovi má podle agentury Reuters při výběru Kennedyho nástupce radit malá skupina přesvědčených konzervativních právníků. Podle nejmenovaných prezidentových spolupracovníků jsou za favority považováni soudci federálních odvolacích soudů Brett Kavanaugh, Thomas Hardiman, Raymond Kethledge, Amy Coneyová Barrettová a Amul Thapar. Právní expert CNN Jeffrey Toobin prohlásil, že jmenování kohokoli ze seznamu bude znamenat výrazně větší šanci na zvrácení potratového rozsudku.

Soud v novém složení bude podle časopisu Time patrně řešit i několik jiných politicky či společensky důležitých témat. Půjde například o práva sexuálních menšin v případu sporu homosexuálního páru a pekaře z Colorada, který jim odmítl upéct svatební dort. Zatímco Kennedy se v minulosti stavěl na stranu homosexuálů, nový konzervativní soudce by podle expertů mohl mít na věc odlišný názor. Na pořadu jednání by mohly být i případy změn podoby volebních obvodů v některých státech, které vadí zejména demokratům a konzervativně laděný soud by mohl mít tendenci je posvětit.