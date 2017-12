Nový Trumpův velvyslanec v Nizozemsku byl nachytán při lži. Vlastní slova mu pustili ze záznamu

PRAHA/AMSTERDAM Trumpův nový velvyslanec v Nizozemsku Pete Hoekstra byl nachytán, když popíral svoje dřívější výroky o muslimských zónách v Nizozemsku. Jeho projev z amerického kongresu měl totiž pohotový novinář připravený. Ten nejprve označil dotaz za „fake news“, jen aby vzápětí popřel, že něco takového řekl.

Lhát se nemá. Zvláště to platí pro případy, kdy politika mohou usvědčit starší výroky nahrané na kameru. Přesně to se totiž stalo čerstvému velvyslanci Spojených států v Nizozemsku Petemu Hoekstrovi, jak píše server The Washington Post.

Velvyslance nachytal jeden z nizozemských novinářů Wouter Zwart , když se ho zeptal, proč v minulosti tvrdil, že v Nizozemsku existují „no-go“ zóny, kde mají muslimové pálit auta a upalovat politiky. Hoekstra to odmítl a označil to za falešnou zprávu čili „fake news“.

Zřejmě si ale neuvědomil, že existuje nahrávka, kde tyto věty skutečně říká. Ta pochází z roku 2015 z amerického Kongresu a Hoekstra na ní doslova říká: „Islámské hnutí se nyní dostalo do bodu, kdy uvrhlo Evropu v chaos. Chaos v Nizozemsku, kde jsou zapalována auta a upalují se tam politici. A ano, v Nizozemsku existují ‚no-go‘ zóny.“

Shlédnutí nahrávky pochopitelně vyvolalo trapnou chvilku. Novinář se snažil na Hoekstru zatlačit, ten vzápětí odmítl, že by použil termín „fake news“, přestože přesně tak označil novinářovu otázku jen před několika okamžiky. Novinář část rozhovoru zveřejnil na svém Twitteru.

Just perfect.

Dutch journalist to new US Ambassador: you said there were 'no go zones' in Netherlands, where are they?

Ambassador: That's fake news, I didn't say that

Journalist: We can show you that clip now.

Ambassador: Err 拉 pic.twitter.com/8ohIOzmYAc