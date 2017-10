Novým šéfdirigentem České filharmonie se stane Byčkov. Američan s ruskými kořeny

Semjon Byčkov Narodil se v listopadu 1952 v Leningradě (dnes Petrohrad) v rusko-židovské rodině. Po absolvování sborové školy Michaila Ivanoviče Glinky studoval dirigování na Leningradské konzervatoři u legendárního Ilji Musina. Ve 20 letech vyhrál Rachmaninovu dirigentskou soutěž a měl tak získat možnost dirigovat Leningradskou filharmonii. Bylo mu to však odepřeno, a tak v roce 1974 emigroval nejprve do Rakouska a pak do USA. V Sovětském svazu údajně trpěl nesvobodou a antisemitskými narážkami. Roku 1983 získal americké občanství. V New Yorku studoval na Mannesově hudební škole a dirigoval místní orchestr. Časem se vypracoval k řízení Newyorské či Berlínské filharmonie, působil v Buffalském symfonickém orchestru, Pařížském orchestru, Symfonickém orchestru Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem či drážďanské Semperově opeře. Pravidelně vystupuje s Londýnskou filharmonií, Francouzským národním orchestrem či Chicagským symfonickým orchestrem. V operním světě jsou oceňovány zejména jeho interpretace Strausse, Čajkovského, Wagnera a Verdiho. Řídil například Královskou operu Covent Garden v Londýně a newyorskou Metropolitní operu. V roce 2015 na závěrečném koncertu na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha řídil Českou filharmonii v programu s Patetickou symfonií Čajkovského a Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Loni posílil dirigentský tým České filharmonie, kde je uměleckým ředitelem Čajkovského projektu. U příležitosti loňských nedožitých 80. narozenin Václava Havla nastudoval s Českou filharmonií Symfonii č. 9 Antonína Dvořáka, kterou dirigoval 5. října 2016 na slavnostním večeru v Rudolfinu. Je podruhé ženatý s francouzskou klavíristkou Marielle Labéqueovou.