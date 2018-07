Novým šéfem centrály proti organizovanému zločinu se stane Jiří Mazánek

PRAHA Novým ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se stane dosavadní ředitel jedné ze sekcí centrály Jiří Mazánek. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Ředitel Michal Mazánek dnes končí. Do nabídkového řízení na uvolněné místo se přihlásili dva uchazeči, vedle Jiřího Mazánka to byl náměstek NCOZ Milan Komárek.

„Nový ředitel zná dobře poměry na útvaru, a může tak úspěšně navázat na svého předchůdce,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý. Tuhý společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) dnes po poledni odcházejícímu řediteli poděkovali za odvedenou práci.



Jiří Mazánek v NCOZ řídí sekci závažné hospodářské kriminality a korupce. V bývalé protikorupční policii pracoval na kauzách armádních zakázek týkajících se údajné korupce při nákupu obrněných vozidel pandur a údajně předraženého nákupu letadel CASA.

Funkce se ujme ve středu 1. srpna. Třiapadesátiletý Michal Mazánek v čele centrály končí po dvou letech, a to na vlastní žádost. Rád by pokračoval jako civilní zaměstnanec policie, konkrétně u Letecké služby. ČTK řekl, že po hektických časech ve vedoucích funkcích chce zažít klidnější období. S tím, že dlouholetý vyšetřovatel vražd bude i po skončení služebního poměru nadále působit u sboru, počítá podle svého vyjádření i policejní prezidium.

O uvolněnou funkci se mohli ucházet služební funkcionáři nebo policisté v 10. tarifní třídě. Do tendru se tak měly možnost přihlásit desítky lidí, například šéfové krajských ředitelství policie nebo jejich náměstci.