Novým šéfem pražské ČSSD je Pavlík, Ludvík na funkci rezignoval

PRAHA Novým předsedou pražské ČSSD se stal Petr Pavlík. Na pátečním jednání o tom rozhodli delegáti krajské konference strany. Pavlík byl v tajné volbě jediným kandidátem a hlasovalo pro něj 127 delegátů. Před volbou bylo vydáno 166 volebních lístků. Ve funkci nahradil ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který v pátek rezignoval. Delegáti rovněž zvolili místopředsedy pražské ČSSD a nominovali na předsedu celorepublikové ČSSD poslance Jana Hamáčka a podpořili kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše.

Strana musí podle Pavlíka zvýšit svou důvěryhodnost. „Musíme najít co nejdříve nové mladé tváře, tím nemyslím věk, ale lidi, kteří symbolizují změnu, nemají za sebou žádné stíny a mají silný osobní nebo pracovní příběh,“ řekl. Potřeba je prý zlepšit fungování strany, v plánu má co nejdříve obejít všechny obvodní výbory a začít komunikovat se stranou. „Je třeba, abychom navázali vztahy a stali se stranou, ve které se lidé znají a podporují a to vyzařovali navenek. Pokud to nebudeme dělat, nikdo nám to neuvěří,“ podotkl.



Pavlík je členem sociální demokracie v Praze 6. Je bývalým náměstkem na ministerstvu školství a je předsedou školské odborné komise ČSSD. Jako poradce v minulosti pracoval i pro exministry Kateřinu Valachovou a Marcela Chládka (ČSSD). V roce 2014 Pavlík neúspěšně kandidoval do Senátu. Působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se zejména genderovou problematikou, tedy rovnými příležitostmi žen a mužů.

Nový předseda pražské ČSSD Petr Pavlík.



Novými místopředsedy pražské sociální demokracie se stali zástupce starosty Prahy 13 Pavel Jaroš, pražská radní Irena Ropková, bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, Pavel Hodek a Daniela Smetanová.



Ludvík svůj krok odůvodnil situací v pražské ČSSD. „Stav pražské organizace, tak jak se to vyvinulo, je v tuto chvíli opravdu takový, že já tam být v žádné funkci nemůžu a nechci,“ řekl Ludvík. Narážel například na spor uvnitř strany při loňském sestavování pražské kandidátky do sněmovních voleb, kdy těsná většina členů odmítla jeho návrh kandidátky.

Pražští sociální demokraté v pátek rovněž zvolili desítku delegátů, kteří budou buňku zastupovat na únorovém celorepublikovém sjezdu. Jako kandidáta na předsedu celorepublikové ČSSD si pak vybrali Hamáčka, pro kterého hlasovalo 121 delegátů. „Velmi si toho vážím a je to pro mě závazek. Pražská konference byla druhou, mě zítra čeká domovská organizace, což jsou Střední Čechy. Přál bych si, aby z toho sjezdu ČSSD vzešla sjednocená, silná a sebevědomá,“ řekl Hamáček. Na pozici místopředsedů nominovala pražská ČSSD poslance Ondřeje Veselého a Radima Hejduka.

Krajská konference se také vyjádřila k volbě prezidenta. „Krajská konference vyzývá občany ČR k účasti v druhém kole prezidentských voleb a doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí Ústavu a zákony. Tyto požadavky splňuje kandidát Jiří Drahoš,“ řekl europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Toto hlasování se nelíbilo některým delegátům, kteří na protest opustili jednací sál.