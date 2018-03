ASI.JATKA: Nudistka tak napůl. Bezplavkové pláže nejsou místem pro erotiku

Někdy zapomínám, v jak liberální zemi to vlastně žiju. Ale existuje tu pár lahůdek, třeba taková nudapláž, které mi to s chutí rády připomenou. Můj první zážitek s nudapláží proběhl o loňských prázdninách, kdy jsem lehkomyslně kývla na prostou nabídku. Pojď, stavíme se za mým taťkou na Opaťáku.

Vy, co víte, víte. Vy, co nevíte, Opaťák je vyhlášenou nudapláží za Hradcem.



Můj druhý zážitek proběhl o jednom slunném víkendu, který zval ku vodě. Ležela jsem na dece, přítelkyně vedle, obě nahoře bez, dole s. Smály jsme se tomu, jak jsme obě vyrůstaly v jiných nudistických podmínkách. Její rodina se nahoty nebojí – nemají problém chodit před sebou ve spodním prádle a opalují se na nudaplážích. V mé rodině před sebou nechodíme ve spodním prádle, neopalujeme se na nudaplážích. Což o to, ono je to docela jednoduché, protože se vůbec neopalujeme.



Nudista vs. naturista

A co vůbec víme o nudismu, fenoménu, který zajímá rapperské kluky z BIGBOSS (vč. Vladimíra 518 a jeho Kmenů)? Třeba to, že nudismus, třebaže prosazovaným pojmem je spíš naturismus, je životní styl, který vznikl na začátku 20. století v Německu (FKK – Freikörperkultur). Představuje návrat k přírodě, takové chození na Adama a na Evu. Nedivme se pak, že existuje i tzv. křesťanský nudismus, který má oporu v Bibli. V Evropě, mimo Německa, se naháči opalují hlavně v Chorvatsku nebo ve Francii.

Vietnamský nudista je oxymorón

Někde je ale nahota jen výsadou milenců. Pocházím ze země, kde se stále velká část dívek koupe v moři v oblečení a kde výstřih a krátké šortky mohou být trošku trnem v oku. To, že nahota a Asie nejsou pojmy, které najdete ve slovníku blízko sebe, je jasné také z velmi, opravdu velmi krátkého seznamu ofiko nudapláží v Asii. Vietnam se pyšní jednou bezplavkovou zónou v Da Lat. Kdo ví, třeba tam najdete ještě nějaké tajné zóny. Takový to, když prolezete pralesem, přebrodíte se bažinou, rozhrnete rákos a najednou se před vámi zjeví pár nahatých asijských (a určitě i evropských) zadků. Naturismus jako skutečný turismus.

Nečum

Během své první zkušenosti s nudisty (kdy jsem aspoň byla nahoře bez, abych neurazila, přeci jen pravidla nudapláže, vyvěšené na plotu, se musí držet) jsem se snažila vypadat co nejvíc v pohodě a nečumět. Snažila se ignorovat i překvapené a zvědavé pohledy nahotinek a nahotinců.

To jsem udržovala i během letošní návštěvy, kde jsem byla ale v plavkách, tzv. textilák, který se vkradl do jejich teritoria, aby si mohl pořídit točenou Kofču, zmrzku a oblíbený párek s obojím. Bude mi trvat ještě pár návštěv, než si zvyknu na tenhle kulturní rozdíl.

Musím ale dodat, že nudapláže nejsou místem erotiky. Lidé se mezi sebou znají, je to komunita. Dneska je navíc možná mnohem zajímavější, když nevíte, co vás pod oním textilem čeká. A co vy, necháte se raději překvapit až v intimní chvilce, nebo kupujete, co je ve výloze? A vůbec – mám mezi čtenáři naturisty?