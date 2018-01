O Kreml se bije i Stalinův dvojník Grudinin. Milionář kandidující za komunisty

MOSKVA/PRAHA Sympatický, energický, charismatický. Takový je Pavel Grudinin, milionář, a přesto kandidát na ruského prezidenta za komunistickou stranu. Letos nevyhraje, ale objevily se předpovědi, že by mohl být dobrým nástupcem Vladimira Putina.

Takový zájem donedávna prakticky neznámý podnikatel rozhodně nečekal. Na tiskové konferenci, kterou jako kandidát na prezidenta Ruska uspořádal tento týden v Moskvě, přišly davy novinářů.

Ostatní kandidáti se na televizní obrazovky dostanou, maximálně jsou-li středem nějakého skandálu. Grudinin je ale senzací letošních prezidentských voleb, které se budou konat 18. března, a to hned z několika důvodů.

Především je to poprvé, co komunisté posílají do souboje o Kreml nekomunistu, a kapitalistu k tomu. Pravda, 58letý rodák z Moskvy Grudinin je sice šéfem sovchozu V. I. Lenina, ale s idejemi vůdce světového proletariátu má málo společného. Není ani členem strany, zato jeho životní příběh je téměř dokonalým příkladem „sovětského snu“.

V sovchozu pracovali už jeho rodiče a také on tam začínal po škole jako obyčejný vedoucí dílny. Takže s dělnickou třídou si rozumí. Dotáhl to ale až na inženýra a ředitele podniku a ve chvíli, kdy se rozpadlo bolševické impérium a podnikání i soukromé vlastnictví přestalo být zločinem, stal se z něj úspěšný a stále bohatší byznysmen.

Chyby v majetkovém přiznání

I proto největší emoce na jeho straně a pozornost na straně novinářů vyvolaly otázky o majetku, konkrétně o vlastnictví cenných papírů a účtů v zahraničních bankách. V deklaraci o příjmech Grudinin nic takového neuvedl. Na tiskovce ale přiznal, že má různé příbuzné v zahraničí a že svou matku i sestru nechal odoperovat v cizině.

Přiznal, že takové věci stojí „hromadu peněz“, ale že kandiduje i proto, aby lidé z celého světa jezdili do ruských nemocnic, a ne naopak. „Mám čestně vydělané peníze a ty jsem daroval svému příbuznému, který bude financovat léčení mně blízkého člověka,“ vysvětlil komunistický kandidát své zahraniční finanční transakce.

Grudinin v současnosti vlastní většinu akcií sovchozu, který se pod jeho vedením změnil v agroholding s ročním obratem 4 miliardy rublů (1,6 miliardy korun). Má jasnou představu – alespoň to tvrdí –, jak si poradit se zemědělstvím i průmyslem v celé zemi. Žádné zestátňování v jeho programu ale zmiňováno není. Grudinin takticky rovněž nikdy veřejně nekritizuje svého soupeře Vladimira Putina, výtky za stav ekonomiky a zničující korupci míří výhradně na vládní úředníky. S Putinem si to rozházet nechce. Ostatně je jeho dávným obdivovatelem a byl v minulosti třikrát zvolen do moskevské dumy právě za Putinovu stranu Jednotné Rusko.

Účastník speciální operace

I proto některé ruské noviny tvrdí, že Grudinin je „speciální operací Kremlu“. Uvedl to například list Moskovskij komsomolec. Podle něj prezidentští poradci hledali někoho, kdo by do nudné kampaně vnesl trochu vzrušení a probudil voliče z letargie. Volba měla padnout na Grudinina.

Během krátké doby tento moderní kolchozník skutečně předhonil všechny soupeře kromě Putina a se sedmi procenty preferencí už nyní dosáhl historického úspěchu – jako úplný nováček zcela zastínil všechny zkušené účastníky prezidentského klání. Zda získá 17 procent jako v posledních volbách v roce 2012 předseda komunistů Zjuganov, ovšem jisté není.

Jenže zdravotní stav komunistického předáka už mu nedovolil o hlasy voličů usilovat. Navíc sociologové Zjuganovovi tentokrát předpovídali sotva polovinu hlasů, než má šanci získat mladší a energičtější farmář Grudinin. Každopádně by to byly Zjuganovovy poslední volby. Pro Grudinina, jehož částečně populistická rétorika je na hony vzdálená bolševickému, agresivnímu a patetickému projevu Zjuganova, je to nejspíš začátek slibné politické kariéry, i když nevyhraje.

Každý výsledek nad deset procent bude možné pokládat za grandiózní úspěch. Šanci prý má i díky svému vzhledu – je podobný nejoslavovanějšímu sovětskému vůdci všech dob Josifu Stalinovi. A tak může oslovit jak ty, j iž trpí nostalgií po sovětské minulosti, tak byznysmeny a střední třídu.