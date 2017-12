Zoufalý voják prosí prezidenta. Sloužil v Afghánistánu, ale armáda už o něj nestojí

PRAHA Až na prezidenta republiky se obrátil voják z útvaru v Hranicích, který musí nedobrovolně opustit armádu. Navzdory dobrému hodnocení od nadřízených, zkušenostem v zahraničních misích a především chuti sloužit své zemi, mu odpovědný orgán armády neumožnil v ozbrojených silách setrvat. Voják se dodnes nedozvěděl, proč musí svléknout uniformu.

„Vždy jsem si přál být vojákem, pracovat pro stát a být hrdý na svou vlast. Práce mě hodně baví, proto ji dělám už tolik let. Předávám zkušenosti mladým vojákům ze zahraničních misí,“ vysvětluje serveru Lidovky.cz svůj vztah ke službě Miroslav Spáčil, který slouží v jednom z družstev 71. mechanizovaného praporu 7. mechanizované brigády, jež je umístěná v Hranicích na Olomoucku.

V Armádě České republiky slouží Spáčil od ledna 2003. Působení v ozbrojených silách Česka se odvíjí od služebního poměru, který se sjednává na dobu určitou. Pokud jsou obě strany spokojené, poměr se prodlouží. Četař Spáčil se takto dohodl na pokračování angažmá v letech 2006, 2008, 2012 a 2014. Letos se měla jeho služba naplnit, nicméně předpokládal další bezproblémové obnovení kontraktu. Jenže v srpnu už se historie neopakovala.

„Podle zákona o vojácích z povolání dnem 31. prosince 2017 zaniká služební poměr vojáka z povolání uplynutím stanovené doby jeho trvání,“ stojí ve výnosu, jímž skončila Spáčilova kariéra u armády a který má server Lidovky.cz k dispozici. Výnos bez dalšího vysvětlení vydal plukovník Vratislav Beran, ředitel Agentury personalistky Armády České republiky, jejímž prostřednictvím generální štáb řídí mimo jiné personální záležitosti.

Četař Spáčil na takové rozhodnutí nebyl připravený. Dlouhodobě totiž sbíral kladná hodnocení od svých nadřízených, osvědčil se na zahraničních misích v Kosovu a Afghánistánu a letos v lednu se dočkal povýšení. Paradoxně vyšší hodnost mu posvětil ten samý orgán, jenž jen o pár měsíců později rozhodl o jeho propuštění. Pro Spáčila rozhodnutí znamená, že uniformu musí odložit a podívat se po novém zaměstnání.

Jeho odchod mě mrzí, říká Spáčilův nadřízený

Odchod je pro něj o to citelnější, že kvůli tomu přijde o možnost dosáhnout na výsluhu. Renta od armády by mu náležela, kdyby měl odslouženo celých 15 let. K této metě mu chybí měsíc. „Život ohledně mojí práce jsem si postavil na určité úrovni: rodina, děti, hypotéka na dům a půjčka na auto. Proto jsem si nedovedl představit, že poté, co jsem pro armádu a vlast udělal, mě takhle odvrhne,“ podotkl.

Spáčil dodnes neví, proč musí armádu opustit. Nikdo ho o důvodech agentury personalistiky nezpravil. Ani serveru Lidovky.cz se nepodařilo zjistit, proč o něj ozbrojené síly nestojí. „Stejně jako v kterémkoliv jiném zaměstnání je i v armádě uzavření smluvního vztahu otázkou nabídky a poptávky. V tomto případě byl po skončení služebního závazku zájem pokračovat ze strany vojáka, nikoliv resortu obrany,“ sdělila serveru Lidovky.cz Jana Zechmeisterová, mluvčí ministerstva obrany, pod které armáda spadá.

Je třeba dodat, že armáda jako direktivně řízená organizace své rozhodnutí zdůvodňovat nemusí. Zákon jí takovou povinnost nenařizuje. Nicméně její postoj ostře kontrastuje s tím, jak o Spáčilovi smýšlí nadřízení. „Mrzí mě to. Dosahoval velmi dobrého hodnocení, byl s ním další záměr. My jsme iniciovali návrh na prodloužení služebního poměru,“ sdělil serveru Lidovky.cz podplukovník Petr Blecha, velitel 71. mechanizovaného praporu, kde Spáčil slouží.

Velitelé za četaře orodovali

Snaha útvaru udržet si ho zašla tak daleko, že další z jeho nadřízených, podplukovník Tibor Budík, poslal na agenturu personalistiky dopis, zda by své rozhodnutí nezměnila. „Nejsem si vědom žádných negativních skutečností, případně informací či bezpečnostních rizik, které by měly bránit zkušenému vojákovi, jako je Miroslav Spáčil, v dalším plnění úkolů plynoucích z povinností vojáka z povolání,“ stojí v dopise, jejž má server Lidovky.cz k dipozici.

Síla české armády V současnosti má Armáda České republiky 22 187 vojáků, 518 obrněných bojových vozidel či 123 tanků, svou celkovou silou pak podle žebříčku Global Firefox Power představuje 31. nejsilnější armádu světa(9. v Evropě).

Pozemní síly se skládají ze dvou brigád (dále členěné na prapory), dále síly bojové podpory (sestávající ze čtyř pluků) a síly bojového zabezpečení (jeden prapor)

Vzdušné síly pak tvoří dvě bojové jednotky (letecké základny) a tři jednotky bojové podpory (jedna základna a dva pluky) a jedné jednotky bojového zabezpečení.

Ze oficiálních čísel nelze příliš dovodit, jaké vládnou personální trendy v armádě. Statistiky jsou spíše proměnlivé. Zatímco v roce 2014 chtěl do armády vstoupit 6 648 lidí, o rok později to bylo 12 523 lidé a loni 9 530 lidí.

V roce 2015 vstoupilo do ozbrojených sil 1 858 lidí, služební poměr zanikl 988 lidem. Loni nově obléklo uniformu 2 148 lidí, 842 příslušníků službu ukončilo.

Na vyšší místa se obrátil i sám četař, štěstí zkoušel u dnes už exministra obrany Martina Stropnického i prezidenta republiky Miloše Zemana, který je z Ústavy vrchním velitelem ozbrojených sil. Nic z toho mu zpět do uniformy nepomohlo. „Po prostudování Vámi zaslaných dokumentů jsem dospěl k názoru, že příslušné služební orgány postupovaly v souladu s právním řádem České republiky i vnitřními předpisy ministerstva obrany,“ odepsal Spáčilovi šéf Vojenské kanceláře prezidenta republiky, generálmajor Jan Kaše.

Přestože o důvodech propuštění nemá tušení ani Spáčil, ani jeho velitelé, podle informací serveru Lidovky.cz sehrály v rozhodnutí agentury personalistiky klíčovou roli Spáčilovy údajně extrémní politické názory. Dotčený takové podezření odmítá. „Kdybych byl nějaký extremista, nevyjel bych do Afghánistánu nebo by mě nenechali dělat zbrojní průkaz. Vedu rodinný život, nikam nechodím a nemám ani účet na Facebooku,“ upozorňuje.

Ačkoliv má armáda na postup v případě Spáčila plné právo, četař končí svou kariéru s hořkostí. Profesní působení v ozbrojených silách uzavírá jako člověk, který má sice pro službu schopnosti, zkušenosti a především oddanost, ale stát o jeho služby nemá zájem. „Pro mnohé vojáky je teď služba v armádě demotivující a každý se obává, co s ním bude dál,“ uzavřel Spáčil.