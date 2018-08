ŽIVĚ: Generální štáb zveřejní detaily k pietě za zabité vojáky. O návratu na hlídky rozhodne ve středu

Praha O návratu českých vojáků do hlídek v Afghánistánu po nedělním zabití tří účastníků mise rozhodne přímo na místě ve středu zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner. Letoun s ostatky se do České republiky vrátí ve středu kolem 16:15. Pietního aktu se zúčastní přední představitelé státu i armády. Podrobnosti o jeho průběhu zveřejní armáda v úterý na tiskové konferenci ve 14:00.

Snaha armády je, aby se tak stalo v řádu několika dnů. ČTK to v úterý řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Baloun. Armáda také chystá středeční pietní převezení ostatků padlých tří vojáků do České republiky.

Vojáci padli v Afghánistánu v neděli po útoku sebevražedného atentátníka. Podle Balouna armáda nyní čin vyšetřuje, což potrvá delší dobu. Armáda chce ale co nejdříve vyhodnotit, zda některé okolnosti brání k opětovnému vysílání vojáků do hlídek v okolí spojenecké základny. „Cílem je pokud možno v několika málo dnech vrátit činnost jednotky do standardu,“ uvedl Baloun. Kdy se tak stane, rozhodne ve středu v Afghánistánu společně s místními americkými veliteli Verner.

Při vyšetřování tragédie se také zjišťuje, kdo byl útočník a zda měl komplice nebo kdy a kde mohlo být vyrobeno použité výbušné zařízení. Podle Balouna byla síla výbuchu veliká, a zařízení proto nebylo vyrobeno „na koleně“. Na vyšetřování se podílí několik subjektů.

Čeští vojáci od útoku nejezdí mimo základnu. Podle Balouna plní jiné úkoly. „Víc se starají o zbraně, o sobe, mají organizovanou činnost, mají jiné úkoly, které nejsou spojené s hlídkováním venku,“ poznamenal. Cílem je vojáky zaměstnat, aby neměli čas přemýšlet o tragické události. Nikdo z vojáků dosud podle Balouna nepožádal o stažení zpět do vlasti. V Bagrámu působí zhruba 170 Čechů.

Vojenským speciálem, který do Afghánistánu poletí vyzvednout ostatky vojáků, kromě Vernera do Bagrámu přicestují i dva psychologové. „Jejich úkolem bude nezávislým pohledem vyhodnotit situaci,“ řekl Baloun. Na místě mají vojáci k dispozici vojenského kaplana i psychologa. Posílení týmu označil Baloun za standardní postup, protože hodnocení tamního psychologa může být ovlivněno situací na místě.

Středečního pietního ceremoniálu na ruzyňském letišti se zúčastní i jednotka 42. mechanizovaného praporu z Tábora. V blízké budoucnosti si táborští vojáci připomenou památku padlých i nástupem a dalšími akcemi. Vzpomínka na ně bude umístěna v čestné síni jednoty, řekl velitel Daniel Cekul.

Pohřby vojáků se budou konat v místech, která si určí rodina. „Všechny rodiny souhlasí, aby se pohřby uskutečnily s vojenskými poctami, jak přísluší padlým hrdinům,“ řekla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Padlé si již v neděli připomněli vojáci na základně Bagrám. Cekul mluvil s velitelem tamní jednotky „Je to jako u nás, smutek. Nesmíme se tomu poddat, musíme plnit úkoly dál. Jiná cesta ani jiné řešení není. Fungujeme, plníme úkoly, jak je potřeba. Snažíme se s tím vyrovnat,“ řekl v úterý.

Pietní místa připomínající padlé byla vytvořena třeba před budovou generálního štábu nebo v Mokrouších na Plzeňsku, odkud pocházel jeden ze zemřelých Patrik Štěpánek. Padlé si připomněli i fotbalisté a návštěvníci fotbalových ligových utkání. Uctít je chtěli i fotbalisté pražské Slavie při dnešním domácím zápase třetího předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev, evropská fotbalová federace UEFA ale žádosti nevyhověla.