O Rathovi se může rozhodnout už za týden. Kauza zůstala Krajskému soudu v Praze

Praha Nejvyšší soud ponechal korupční kauzu bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha Krajskému soudu v Praze. Ve středu to uvedl server iROZHLAS.cz. Rath letos v březnu požádal, aby se případem zabýval jiný soud. Rozsudek v kauze týkající se údajné manipulace s tendry na modernizace středočeských nemocnic, opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku či hostivického gymnázia by měl padnout za týden ve středu.

„Nejvyšší soud rozhodl o návrhu na odnětí a přikázání věci tak, že věc se Krajskému soudu v Praze neodnímá. Hlavní líčení za účelem vyhlášení rozhodnutí je nařízeno na 27. června,“ sdělila serveru mluvčí Krajského soudu v Praze Jitka Vlnová.

Státní zástupce Petr Jirát navrhl, aby byl Rath za příjímání úplatků odsouzen na osm až devět let do vězení. Bývalému politikovi by podle něj měl také propadnout veškerý majetek. Stejný trest navrhl Kateřině Kottové a jejímu manželu Petrovi, které Jirát považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. Rath odmítá, že by přijímal úplatky a ovlivňoval zakázky ve prospěch předem dohodnutých firem.

Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek.

V kauze figuruje 11 lidí, osm z nich je z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly. Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.

V dubnu policie navrhla Ratha obžalovat také v druhé větvi korupční kauzy. Týká se údajné manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic, konkrétně rekonstrukcí či výstavby pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a dodávky sanitek pro středočeskou záchrannou službu. Celkem šlo o zakázky za více než 700 milionů korun.