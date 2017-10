O těžbě lithia se bude zřejmě mluvit ve Sněmovně i v Senátu

PRAHA O případné těžbě lithia v České republice a jejích podmínkách se bude krátce před volbami zřejmě debatovat v obou parlamentních komorách. Zatímco KSČM chce svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, ODS chce tento bod zařadit na schůzi Senátu, která se uskuteční ve středu. V nedělní Partii televize Prima o úmyslu ODS hovořil předseda této strany Petr Fiala. Jeho oponent v debatě a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek řekl, že je dobré vysvětlit, o co v kauze jde. Předseda ANO Andrej Babiš už dřív uvedl, že by svolání sněmovní schůze podpořil.

Už v minulých dnech se zejména představitelé vládních stran ANO a ČSSD střetli kvůli memorandu o porozumění o těžbě lithia na Cínovci, které v pondělí podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou firmou European Metals Holdings (EMH). Předseda ANO Babiš memorandum označil za krádež za bílého dne, podle představitelů ČSSD byl však postup dán předchozími kroky ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO. Brabec s tím nesouhlasí.



Podle Fialy by zařazení tohoto tématu jako bodu řádné schůze Senátu bylo užitečnější, než dělat před volbami mimořádnou schůzi Sněmovny. „Pokud se to takto rozjelo, tak je dobré, aby se řeklo, o co vlastně jde,“ řekl v neděli Zaorálek. Dodal však, že hádky související s lithiem mu připadají nebezpečné. „Je to jako v té pohádce, ve které se začnou ti loupežníci rvát o pytel domnělého zlata, ale právě proto, že se rvou, tak se z toho stane shnilé listí,“ popsal.

Vysvětlil to tak, že „jestli se tady všichni začneme tlouct, jestli se tady začne vykřikovat, že se změní zákony,“ může se investor rozhodnout pro odchod. Poukázal na to, že ložiska lithia jsou například také v Srbsku. Už dřív Zaorálek uvedl, že povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010 pod vedením ministra za ODS a ministr Brabec z ANO ho letos prodloužil.

Třetí účastník nedělní debaty, předseda Pirátů Ivan Bartoš, označil za zásadní, aby všechny obdobné smlouvy byly projednány tak, že jsou jasné všechny povinnosti. Nedávno podepsané memorandum o těžbě lithia je ale podle něj v tomto směru nedostatečné a nejsou v něm vyjasněny například věci kolem rekultivace.

Komunisté chtějí vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Žádost o její svolání podepsali kromě nich i někteří poslanci ČSSD a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Hnutí ANO ji chce taky podpořit.