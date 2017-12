O zveřejnění zprávy k Čapímu hnízdu má být rozhodnuto před hlasováním o důvěře

PRAHA Ministerstvo financí plánuje do několika dnů zveřejnit některé části zprávy o vyšetřování dotace pro farmu Čapí hnízdo. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce v celé věci učinit posun do 10. ledna. V té době mají poslanci hlasovat o důvěře pro menšinovou vládu Andreje Babiše, sama Schillerová ale tyto dvě věci nespojuje.

Jak uvedl server iRozhlas.cz, úředníci a právníci momentálně pracují na analýze, která má určit, jaké konkrétní části zprávy mohou být zveřejněny. Její výsledek chce ministryně co nejdříve. Sama ale termín nespojuje s hlasováním o důvěře vládě a odvolává se na akutnost celého případu.



Ministerstvo podle Schillerové nyní čeká na vyjádření samotného Evropského úřadu a Nejvyššího státního zastupitelství. „My přesně zvažujeme, jakou část té zprávy můžeme zveřejnit. Takže zvažujeme, že zveřejníme závěry a tak dále... Ale chceme mít jistotu. Tato zpráva je jedním z důkazních prostředků v trestním řízení, to znamená, že se nechceme jejím zveřejněním dopustit maření trestního stíhání,“ vysvětlila pro Český rozhlas Plus.

Informace OLAFu navíc podléhají profesnímu tajemství, proto by neměly být sdělovány třetím stranám.

Zprávu chce vidět Feri, Okamura i Piráti

O zprávu z OLAF(u) už dříve přitom požádal poslanecký klub Pirátů nebo Dominik Feri (poslanec za TOP09). Seznámit se s ní chce také místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).



„Jsem přesvědčen, že občané mají právo znát závěry této zprávy, neboť padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo již zaplatili. A rozhodně by je měli znát co nejdříve poslanci, kteří jednak mají hlasovat o důvěře Babišovy vlády, a také o vydávání premiéra (Andreje) Babiše a šéfa klubu pana (Jaroslava) Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.



Feri se v žádosti, kterou ve čtvrtek zveřejnil na facebooku, odvolává na zákon o jednacím řádu Sněmovny, podle kterého je každý poslanec oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce.

Ministerstvo financí ve čtvrtek uvedlo, že zpráva OLAFu má 48 stran a je v anglickém jazyce.

Kauza Čapí hnízdo

Kvůli kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí, mezi nimi i předsedu hnutí ANO Babiše a prvního místopředsedu Faltýnka. Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.



Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.