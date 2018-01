Obávám se vlády pevné ruky, je to pro mě impuls, říká Hilšer. Bude jednat s Piráty

PRAHA Opětovným zvolením Miloše Zemana se ve společnosti posílí tendence, jež směřují k omezení demokracie a vládě pevné ruky. Tímto způsobem alespoň čte výsledky voleb prezidentský kandidát Marek Hilšer, který v prvním kole posbíral nečekaných téměř půl milionů hlasů. Zemanova výhra ho ještě více motivuje k zapojení se do politického života, nabídku má od několika stran.

Hilšerovi podalo ruku ke spolupráci strany od ODA miliardáře Pavla Sehnala až po Piráty, z nabídek si chce vybrat v průběhu příštích několika týdnů. Pokud však do politiky vstoupí, nechce si pořizovat stranickou průkazku.



„Cítím, že tu je proud, který směřuje k vládě pevné ruky, uzavřené společnosti a omezování demokracie. Je to věc, která mě znepokojuje a cítím závazek jako občan společnost a rozvoj demokracie podporovat,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Uplynulý víkend jste v České televizi řekl, že vás ke spolupráci oslovila celá sféra politických stran a že jste si zatím nevybral. Kdy si vyberete?

Nepůjdu směrem, že bych vstupoval do nějaké strany. To rozhodně ne, na to se necítím. Spíš bych šel směrem nezávislé politiky. Řada lidí říká, že by tu měla vzniknout nová politická síla. To všechno bude uzrávat a já se během nějaké doby rozhodnu, bude to určitě v průběhu měsíce.

Lidovky.cz: Jakým způsobem byste se chtěl do politiky zapojit?

Možností je celá řada. Asi by to bylo spíš na celostátní úrovni, ne komunální. Senát je jedna z možných cest, lidé mi to píšou.

Lidovky.cz: Místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová avizovala, že s vámi jednají o spolupráci. Jak jsou ta jednání daleko?

Zatím jsem s nimi ještě nejednal. Ale je dohodnutá schůzka, že si popovídáme stejně jako s dalšími. Není to tak, že by to bylo pouze s Piráty. Jednám i s dalšími. Teď jde o, abychom se s lidmi, kteří mi psali, poznali, pobavili se a popřemýšleli o budoucnosti.

Lidovky.cz: Které další strany vás oslovily, jsou mezi nimi třeba opoziční ODS, TOP 09 či neparlamentní Zelení?

Jsou to různí lidé z těch stran, ale není to nic oficiálního. Nejednám s jejich vedením. Někteří jejich členové mi vyjadřovali neformální podporu už během kampaně. Jsme pořád ve fázi, kdy mi volají. Je to od miliardáře pana Sehnala (šéf ODA a podnikatel Pavel Sehnal, pozn. aut.) po nejrůznější demokratické strany. Každá ve mně vidí nějaký potenciál. Ale já si musím ujasnit co a jak.

‚Cítím závazek podporovat společnost a demokracii‘

Lidovky.cz: Co pro vás bude hlavním argumentem, podle kterého si zvolíte stranu a formu spolupráce s ní?

Musím se do toho ponořit a poznat ty lidi. Je to hodně o tom, aby se člověk nevrhl do něčeho, co mu nebude dávat smysl. Měl jsem nějaký volební výsledek. Celá řada lidí na to reaguje, od občanů až po politické strany a aktéry, takže si teď dělám obrázek. To ale člověk nemůže udělat za týden.

Lidovky.cz: Do jaké míry je na stole, abyste se podílel na vzniku úplně nového politického subjektu?

To mě moc netáhne, protože to je komplikovaná a složitá věc. Ale jsou tu proudy ve společnosti, které cítí, že by se liberální směr měl dát dohromady. To všechno je v plenkách, bude to záležet na dalším vývoji.

Lidovky.cz: Povoláním jste lékař, profesně se věnujete medicíně. Jste připravený svou práci opustit a naplno se zapojit do politiky?

Teď rozhodně nechci. Je to těžké rozhodování, protože mám svou práci rád. Případná angažovanost v politice by znamenala její omezení. Musím se ještě rozhodnout, jak naložit se svým životem.

Lidovky.cz: Jinými slovy když do politiky vstoupíte, pokusíte se ji s medicínou skloubit?

Cítím, že tu je proud, který směřuje k vládě pevné ruky, uzavřené společnosti a omezování demokracie. Je to věc, která mě znepokojuje a cítím závazek jako občan společnost a rozvoj demokracie podporovat. Radikalizační tendence mě znepokojují, proti tomu se musí dávat alternativy a za to cítím odpovědnost.

Lidovky.cz: Je ta odpovědnost o to větší, že ve volbách obhájil vítězství prezident Miloš Zeman?

Volba Miloše Zemana je určitým zneklidněním svobodného proudu ve společnosti, který má obavy z potlačení demokracie, takže pro mě to je ještě silnější impuls.