Obchodní válka s USA na obzoru a sněmovna projedná zahraniční mise

Jak zareaguje Evropa na nová americká cla na dovoz hliníku a oceli? Jiří Drahoš představí svou senátorskou kandidaturu, poslanci budou řešit zahraniční mise, zřejmě s výjimkou vojáků v Pobaltí, a Češi si mohou vzít nové, placené ošetřovatelské volno.

Cesta k obchodní válce. Dnes začínají platit cla USA na dovoz hliníku a oceli také z Evropské unie. Spojené státy zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. Evropská unie měla doposud z placení těchto poplatků výjimku. Brusel varoval, že v případě uvalení cel přikročí k odvetným opatřením.

Ošetřovatelské volno. Lidé, kteří se budou muset postarat o nemocné blízké, budou od června moci mít až tříměsíční placené ošetřovatelské volno. Získat ho budou moci tehdy, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj by pak měli dostávat 60 procent základu svého příjmu. Volno bude možné získat na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici a podle lékařů by potřeboval ještě aspoň měsíc celodenní opatrování. Týká se to třeba lidí po vážných úrazech, po mozkové příhodě, operacích či s rakovinou a jinou těžkou nemocí.

Kopecký velitelem pozemních sil. Funkce velitele pozemních sil armády se dnes oficiálně ujme Josef Kopecký. Funkci slavnostně převzal předáním bojového praporu velitelství pozemních sil na pražském Vítkově už v úterý. Ve funkci střídá Štefana Kaletu, který po více než 40 letech v armádě odchází do civilu.

Drahošova cesta do Senátu. Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš dnes ráno představí svou kandidaturu do Senátu. Akce se zúčastní předseda STAN Petr Gazdík, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a Petr Štěpánek (STAN).

Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by dnes měli schvalovat novelu o mezinárodní justiční spolupráci a rozšíření zahraničních misí české armády. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše ale na programu nebude debata o rozšíření vojenského kontingentu v Pobaltí, proti kterému má výhrady KSČM, jež jedná o možné podpoře formující se vlády.

Babybox ke dni dětí. Dnes je den dětí, při této příležitosti bude při Nemocnici Písek uveden do provozu nový babybox. Dojde k tomu zároveň přesně třináct let od zřízení prvního babyboxu v Česku.

Američané míří k Náchodu. Od brzkého rána bude pokračovat v přesunu přes Česko americký vojenský konvoj v rámci cvičení Saber Strike 2018. Konvoj po přenocování ve Staré Boleslavi pokračuje po trase D10, D11 a silnici 33 (E67) na hraniční přechod Náchod.

Jak se přejmenuje Národní fronta? Ve francouzském Lyonu dnes začíná dvoudenní zasedání nacionalistické Národní fronty, jejíž předsedkyně Marine Le Penová v 19.30 ohlásí výsledky hlasování o změně názvu strany.