Nervově paralytická látka novičok v lahvičce od parfému. Britku nastříkání na zápěstí stálo život

Londýn Dawn Sturgessová, žena, která zemřela na následky zasažení novičokem, lahvičku zaměnila s parfémem, a nervově paralytickou látku si nastříkala na zápěstí. Jejímu o rok staršímu partnerovi Charlie Rowleymu, kterého doktoři v pátek propustili z nemocnice, se pak lahvička roztříštila v ruce. Britskému listu The Sunday Telegraph to řekl jeho bratr.

„Charlie mi řekl, že našli něco, co vypadalo jako lahvička s parfémem. Dawn si to nastříkala na zápěstí a třela je o sebe,“ uvedl pro The Sunday Telegraph bratr zasaženého muže Matthew Rowley s tím, že přiotrávený muž si na celou událost zatím vzpomíná jen velmi matně. „Pak mu lahvičku dala a ta se nějak roztříštila v jeho rukách. Tak se kontaminoval on,“ dodal Rowley.

Informaci o tom, že Sturgessová použila novičok jako voňavku, ve čtvrtek potvrdily i zdroje CNN blízké vyšetřování. Zmiňovanou lahvičku našli policisté před týdnem v bytě Charlie Rowleyho v Amesbury. Odborníci zatím stále zkoumají, jestli se jedná o stejný typ nervově paralytické látky jako v případě Skripalových.

Vyšetřovatelé ale zatím nevědí, jak se k dvojici lahvička dostala a kde ji našli. Za nepravděpodobnější považují variantu, že na ni narazili v parku v Salisbury. Důkladně proto místo ohledávají a snaží se najít stopy po tom, jak se tam lahvička dostala.

Policisté zkoumají například řeku, která protéká zahradami v parku. Podle serveru The Telegraph svou pozornost nyní obrátili na veřejné toalety poblíž místního parkoviště. Předtím, než je policisté uzavřeli kvůli vyšetřování, je používaly stovky lidí denně.

Otravě páru v Salisbury předcházela otrava bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. I v tomto případě byla použita látka typu novičok. Událost způsobila velké diplomatické neshody mezi Velkou Británií a Ruskem. Britská policie ve čtvrtek oznámila, že ví, kdo za útokem na Skripalovi stojí, a že se jedná o Rusy. Rusko to ale nadále odmítá.