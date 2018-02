Oblíbená ‚Kavárna co hledá jméno‘ se vrátí. Už se čeká jen na podpis smlouvy

PRAHA Málokterá kavárna v Praze na sebe dokázala navázat tak silnou základnu fanoušků. Když provozovatelé podniku jménem „Kavárny co hledá jméno“ svým návštěvníkům na sociální síti oznámili, že musí kvůli sporům o smlouvu skončit, strhla se vlna nevole. Nyní se ale mohou fanoušci těšit na znovuotevření smíchovského podniku v někdejší truhlářské dílně, jak potvrdila pro server Lidovky.cz městská část Praha 5.

Od konce září loňského roku je malebné zákoutí ve Stroupežnického ulici prázdné. Oblíbený podnik s názvem Kavárna co hledá jméno, do něhož bylo mnohdy nemožné si kvůli velké popularitě sednout na kávu nebo čaj, musel tehdy nečekaně zavřít dveře.



Bývalá truhlárna znovu ožije

Vypršela mu totiž nájemní smlouva na prostory bývalé truhlárny, v nichž sídlila. Ačkoli bylo prodloužení dohody ze strany majitele, tedy městské části Praha 5, už předběžně schváleno, v cestě stálo trestní oznámení opozičního zastupitele Lukáše Budína.

Ten lpěl na tom, aby byly dodržovány zákony a smluvní podmínky, což se podle jeho vyjádření nedělo. Zmiňoval například to, že neproběhla kolaudace, či fakt, že nízké nájemné měli provozovatelé kompenzovat investicemi do rekonstrukce objektu, což podle něj dostatečně neplnili. Vadilo mu i to, že si místní stěžovali na hluk ze dvora. Sama Kavárna co hledá jméno připustila, že „měla máslo na hlavě“, ale že nedostatky již odstranila.

Nyní se provozovatelé podniku dočkali poněkud příznivějšího vyjádření ze strany městské části, tedy alespoň jeho vedení. „Kavárna co hledá jméno bude na svém místě pokračovat dále, což určitě potěší desetitisíce jejích fanoušků a návštěvníků,“ potvrdil informaci pro server Lidovky.cz mluvčí starosty Prahy 5 Jakub Večerka.

„Společnost, která ji provozuje, byla jediným účastníkem otevřeného záměru a městská část Praha 5 získá na pronájmu přes 850 tisíc korun ročně, což je skvělá zpráva, vezmeme-li v potaz, že před pár lety se jednalo o ruinu plnou bezdomovců, která generovala radnici akorát tak problémy, natož finance,“ podotkl Večerka.

Provozovatel Lukáš Žďárský ale i přes oznámení této informace, kterou mu redakce zprostředkovala krátce po jednání městské části, zůstal ve svém komentáři poněkud zdrženlivý.

„My ještě nemáme podepsanou smlouvu, stále to tedy není úplně oficiální, takže z toho důvodu bych se chtěl zdržet jakéhokoli výroku. Pokud to ale dopadne dobře, tak budeme samozřejmě rádi. Celý tým je připraven do toho znovu okamžitě naběhnout a pokračovat,“ řekl mladík, kterého s jeho kolegou Jakubem Zajícem magazín Forbes zařadil do žebříčku mladých úspěšných osobností nazvaném „30 pod 30“.

Oba totiž mají na starosti chod i dalších podniků, které vybudovali v jinak nevyužitých prostorách, a to oblíbený multižánrový prostor Vnitroblock v pražských Holešovicích a Radlickou – kulturní sportovnu. I ta je ale momentálně zavřená. „Řešíme dodělávky, abychom ji mohli na jaře snad znovu otevřít. Ve Vnitroblocku jsme měli zavřeno jen měsíc kvůli stavebním pracím, ale teď už tam všechno funguje bez problémů.“

Děkovné zprávy od návštěvníků

Žďárský a jeho kolegové mají i přes jisté problémy v podnicích silnou fanouškovskou základnu. Když se zavřela Kavárna co hledá jméno, lidé jim psali děkovné zprávy, v nichž projevovali podporu. Mnozí se s podnikem přišli rozloučit i přímo do kavárny ještě před jejím skončením.

„Hodně lidí nám vyjadřovalo podporu. Přes 900 lidí podepsalo papírovou petici proti zavření, dalších deset tisíc lidí podepsalo petici na internetu. Naši fanoušci stále chodí na místo a doufají, že se jim dveře otevřou. Takže doufám, že až přijdou příště, už jim ty dveře budeme moct otevřít a udělat jim radost,“ vypráví provozovatel s tím, že všechny dosavadní problémy se mu již podařilo odstranit. „To jsme měli konec konců vyřešené, ještě než nám vypršela nájemní smlouva. My teď prostě jen navážeme na předchozí provoz,“ uvedl Žďárský.