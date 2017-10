Mayerová převzala obvinění v kauze Čapí hnízdo. Je vymyšlené a účelové, tvrdí

JIHLAVA/PRAHA Náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová z hnutí ANO je přesvědčena o tom, že její obvinění v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo je účelové, vymyšlené, založené na fabulaci, neznalosti situace a ignoraci faktů. Náměstkyně to uvedla poté, co si v pátek na poště převzala usnesení o zahájení trestního řízení.

Mayerová kdysi žádost o dotaci pro Čapí hnízdo podepsala. „To, co je uvedeno v obvinění, je vymyšlený příběh, založený na fabulacích, neznalosti situace a ignoraci faktů. A s ohledem na jeho zacílení do nejvyšších pater politiky jsem plně přesvědčena o účelovosti. Stejně tak jako věřím, že se obvinění ukáže jako jedna velká lež. Žel, v mezičase z nás budou pro část národa zločinci a to je to, o co autorům jde,“ napsala ve svém vyjádření.



Uvedla, že při udělování dotací postupovala se svými kolegy v souladu s platnou legislativou a nic neskrývali. Pokud je někdo jiného názoru, tak podle Mayerové kriminalizuje dotace jako celek. „Od tohoto momentu si již žádný žadatel o dotaci nebude moct být jistý tím, že až jednoho dne někoho naštve, tak že nebude kriminalizován,“ míní náměstkyně.

Za zvláštní také považuje, že od podání žádosti o dotaci na Čapí hnízdo uplyne zanedlouho deset let. „Je normální po takové době, po tolika kontrolách, kterými jsme prošli, tento problém otevírat?“ dodala.

Mayerová je od letních prázdnin ve stavu nemocných a do konce října se chce rozhodnout, zda se do vedení jihlavské radnice vrátí na plný úvazek.

Obvinění čelí i členové Babišovy rodiny

Obvinění kvůli dotaci na Čapí hnízdo si už vyzvedli také předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Jaroslav Faltýnek. Kriminalisté podle pátečního deníku Právo obvinili či obviní všech 11 lidí, které vyjmenoval v žádosti Sněmovně o vydání Babiše a Faltýnka pražský vyšetřovatel Pavel Nevtípil. Usnesení o zahájení trestního řízení se tedy týká i manželky šéfa ANO Moniky a Babišových dvou dětí z prvního manželství Adriany Bobekové a Andreje Babiše mladšího.

Obviněn má být rovněž Babišův švagr Martin Herodes. Policie bude stíhat i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, které dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová v pátek uvedla, že usnesení o zahájení trestního stíhání si zatím nevyzvedli všichni obvinění. Z toho důvodu se zatím nemůže k případu blíže vyjádřit.