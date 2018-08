Oceněný pražský strážník by rád střílel muslimské ženy. 'Dělám legraci, jako každý,' vysvětluje

PRAHA Jeho povoláním je dohlížet na pořádek v centru metropole a zajišťovat bezpečnost jejích obyvatel. Patrně ne každý si ale takovou službu podle jeho slov zaslouží. Pražský strážník Alexandr Bedeč se tento týden na sociální síti Facebook nevybíravě vyjádřil na adresu muslimek, měli by se prý střílet. Případem se už zabývají jeho nadřízení.

„Střílet,“ napsal Bedeč ke snímku, na němž je zachycena skupina muslimských žen v Praze na Podvinném mlýně. K příspěvku připojil několik vykřičníků, čímž své přesvědčení ještě zdůraznil. Záhy se jeho komentář rozšířil mezi ostatními uživateli. Ti se převážně podivovali nad tím, jak člověk s podobným smýšlením může pracovat pro městskou policii.

Server Lidovky.cz Alexandra Bedče zkontaktoval, aby se jej zeptal, co jej k podobnému vyjádření přimělo. Strážník nejprve tvrdil, že netuší, o čem je řeč, a nerozumí, proč by měl cokoliv komentovat. Později se přeci jen snažil záležitost vysvětlit.

„Pokud se bavím o něčem s kamarády, tak je to třeba z legrace,“ uvedl. „Takže to si nemůžu dělat legraci? Dělám ji jako každý člověk,“ reagoval na dotaz, zdali mu přijde srandovní střílet po lidech jiného náboženského vyznání.



„Třeba mě k tomu přiměli právě ošklivé komentáře lidí. Mohlo to stejně tak znamenat, že se můžou střílet lidé, co nesouhlasí, aby tu tací lidé byli,“ doplnil Bedeč.



Oceněný vzor nejen pro mladé

Nevybíravým výrokem svého zaměstnance už se zabývá i vedení strážníků v hlavním městě. „Městská policie nechá celou věc prověřit kontrolními orgány a v případě podezření na možnou trestnou činnost předá podnět orgánům činným v trestním řízení,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí organizace Irena Seifertová. Blíže se ke strážníkovi odmítla vyjadřovat.



Serveru Lidovky.cz se nicméně podařilo zjistit, že Alexandr Bedeč byl v říjnu 2012 vedením radnice Prahy 5 vyznamenán za vzornou službu. Bedeč byl tehdy jedním z pěti oceněných strážníků, u nichž městská část vyzdvihla zejména jejich zodpovědnost a každodenní odvahu. Rovněž je označila za skutečné hrdiny, kteří jsou vzorem nejen pro mladou generaci.

„Vaše profese je posláním a přinášíte do naší společnosti skutečné hodnoty: spravedlnost, bezpečí, připravenost být tu pro druhé a riskovat za jejich životy,“ okomentoval při předávání vyznamenání Petr Lachnit (ANO), radní Prahy 5 pro oblast bezpečnosti.