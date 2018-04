Ochotníci slaví. Svěrák jim dal zelenou, Cimrmana mohou hrát mnohem častěji

PRAHA Lepší zítřky mohou vyhlížet ochotnické soubory, které předvádí inscenace z repertoáru kultovního Divadla Járy Cimrmana. Klíčová postava legendární scény, Zdeněk Svěrák, totiž kývl na to, aby ochotníci mohli předvádět cimrmanovské kusy vícekrát než dosud.

Původní pravidlo duchovních otců Divadla Járy Cimrmana Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka zapovídalo nadšencům sehrát libovolnou inscenaci více než třikrát. Společné jednání Zdeňka Svěráka a nejstaršího syna zesnulého Ladislava Smoljaka Davida na straně jedné a zástupce téměř dvou desítek ochotnických souborů na straně druhé ale nyní přinesla novou dohodu, Cimrman v podání amatérů bude ožívat častěji.

„Každý amatérský soubor smí ročně odehrát čtyři představení, přičemž je na souboru, kterou hru, či hry si zvolí. Současně platí i nový limit pro každou konkrétní hru z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Každý soubor smí danou konkrétní hru sehrát maximálně patnáctkrát a je na souboru, jak s tímto konečným penzem bude v průběhu let ‚hospodařit‘,“ přiblížil podstatu nové dohody Karel Štícha ze spolku DOTeK, jenž jednání za ochotníky vedl.

Motivace nadšenců byla v zásadě dvojí. Jednak chtěli co nejvíce uspokojit poptávku fanoušků, kteří se z různých důvodů nemohou na představení skutečného Divadla Járy Cimrmana dostat. Vedle toho se těžko smiřovali s tím, že po náročném zkoušení mohou zúročit svou snahu jen při premiéře, první repríze a derniéře. Především druhý argument byl tím, jenž Svěráka, držitele poloviny autorských práv k cimrmanovským hrám, přesvědčil.

Pravidlo bude platit od září

„S Davidem Smoljakem, se kterým v takových věcech spolupracujeme, jsme došli k závěru, že bychom neměli být striktní, a že i Láďa (Smoljak) by s tím souhlasil,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz Svěrák. „Přišlo mi pochopitelné, že souborům je líto, když třeba nacvičí Záskok, třikrát si ho odehrají a příští rok už musí nastudovat jinou hru,“ dodal (spolu)autor všech inscenací Divadla Járy Cimrmana.

Původní pravidlo třikrát a dost vycházelo z premisy, že exkluzivita má náležet původnímu souboru. Jinými slovy aby diváci měli inscenace zažité především tak, jak je předvádí Divadlo Járy Cimrmana. „My jsme chtěli, aby Cimrman zůstal vzácností, aby se lidem nezošklivil a taky abychom měli jakýsi monopol jako divadlo, které to hraje nejlíp,“ vysvětluje Svěrák.

První změna regule přišla už letos v lednu, kdy Svěrák svolil k tomu, aby ochotníci mohli vystoupit s jednou hrou čtyřikrát. Po korespondenci a následné schůzi s Karlem Štíchou se nakonec dospělo k finální dohodě na patnácti předvedeních jedné inscenace. Nové pravidlo má vstoupit v platnost se začátkem nové divadelní sezony v září.

„Z této dohody pro ochotníky vyplývá, že mohou hrát nastudované hry Divadla Járy Cimrmana tak, aby mohli důstojně zúročit vynaloženou snahu, čas i energii při jejich nastudování. Mohou nyní uspokojit poptávku po těchto hrách v malých vesnicích, kam v drtivé většině směřují,“ vyzdvihl hlavní rys paktu Štícha. Jeho soubor DOTeK má aktuálně na repertoáru dvě cimrmanovské inscenace – Dobytí Severního pólu a České nebe.

‚Je to důležité pro sbližování lidí‘

Nad plněním dohody bdí agentura Aura-Pont, která v případě Divadla Járy Cimrmana spravuje autorská práva většiny jejich držitelů včetně Svěráka. Právě na ni se musí ochotníci obracet, pokud mají zájem nacvičit libovolný kus kultovního divadla. Licence se uděluje za drobný poplatek. „Pokud to někdo chce hrát, sdělíme mu podmínky a podle toho, pokud mu vyhovují, s ním uzavřeme smlouvu,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka agentury Petra Marková.

Svěrák v nové dohodě vidí kromě šance pro ochotníky se více realizovat ještě jednu přednost. Posílí soudržnost všech, kteří se u studia inscenací setkávají. „Ochotnické hraní má dvě složky. Ta jedna je, myslím, důležitější než druhá. Scházení se po práci a studování her. To je úžasná věc. To, že to pak odehrají lidem, to už je odměna. Ale ta první fáze je strašně důležitá pro sbližování lidí. Proto jsem raději, když se nespokojí s reprízováním jedné komedie,“ míní.

Uvolnění rukou ochotníkům přivítal i druhý syn Ladislava Smoljaka Filip, který je po otci držitelem jedné osminy práv k cimrmanovským inscenacím. Jejich správu navíc vykonává sám. Právě on loni mluvil o tom, že ochotníci by měli dostat větší prostor. „Skvělá zpráva, zhruba v těchto intencích jsem o zvýšení počtu představení pro amatéry usiloval i já,“ sdělil Filip Smoljak serveru Lidovky.cz.