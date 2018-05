Ocitne se armáda v rukou policistů? Vážnými kandidáty na ministra obrany jsou Beroun a Metnar

PRAHA Vážnými kandidáty na post ministra obrany v příští vládě jsou šéf resortu vnitra Lubomír Metnar a vojenský zpravodajec Jan Beroun.

Kritika za snímky pózujícího psa na hrobu neznámého vojína, využívání VIP salonku za peníze státu i nevysvětlené odvolání šéfa Vojenského výzkumného ústavu, který promluvil o novičoku. Tři příklady, které dopadly na hlavu Karly Šlechtové, která ve vládě v demisi zastává funkci ministryně obrany. Už v čtvrtek se objevily informace, že se její ministerské křeslo povážlivě kýve. Přidala se spekulace, že by mohla zamířit do diplomacie. Web Seznam Zprávy napsal, že by mohla přistát na pozici příští velvyslankyně v Japonsku.



Ministryně, která se kvůli nákladům na své cestování dostala do přestřelky s premiérem Andrejem Babišem, uvedla, že ačkoli by pokračovala ráda, na ministerském místě nelpí. Balíček jmen ambasád, na nichž dojde ke střídání, obsahuje více míst, která jsou považována za zajímavé destinace, kde nezřídka končí bývalí politici. Kromě Japonska jde o Bratislavu či Budapešť.

Souboj detektivů?

V politickém zákulisí se přitom už rozjely diskuse, kdo by mohl Šlechtovou vystřídat. Podle informací LN je velkým favoritem ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Beroun, o němž se spekulovalo jako o ministrovi už při sestavování první Babišovy vlády. Svoji budoucnost nechtěl Beroun v pátek komentovat. Ani on ale není ve hře o příštího ministra obrany sám. Už dříve se objevila informace, že si na místo myslí také ministr vnitra Lubomír Metnar. „Už jsem to ráno zaznamenal. Říkali mi to kolegové z ochranky. Žádnou nabídku jsem ale nedostal. Do doby, než to bude rozhodnuté, o tom nebudu přemýšlet, aby mi to neodvádělo pozornost od věcí na vnitru,“ řekl LN Metnar.

S Berounem je spojuje služba u policie. Metnar pracoval jako vyšetřovatel u severomoravské kriminálky a podílel se na vyšetřování rasově motivovaného žhářského útoku ve Vítkově. Později zakotvil ve strojírenském podniku ve Vítkovicích.

Beroun vzešel z obvodního policejního ředitelství na Praze 2 a prošel různými posty včetně místa v odboru, který řídí policejní agenty nasazené do zločineckých struktur. V roce 2002 vyhrál výběrové řízení na náměstka policejního prezidenta, ale tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross ho do funkce nejmenoval. Po odchodu od policie sloužil devět let v civilní rozvědce – Úřadu pro zahraniční styky a informace. Byl také styčným důstojníkem rozvědky ve Washingtonu. Po neshodách s vedením tajné služby ale zpravodajskou branži opustil a stal se šéfem soukromé detektivní kanceláře Pinkerton.

V předchozí vládě radil ministru obrany Martinu Stropnickému (ANO). Ten ho také v roce 2014 jmenoval do funkce ředitele VZ. Kritici upozorňovali zejména na skutečnost, že s obranou neměl zkušenosti a není voják. Vojenští zpravodajci se přitom potýkali s důsledky kauzy Nagyová, v níž uvízli hned tři nejvýše postavení důstojníci. Stropnický zvolil variantu člověka zvenčí, který má navíc blízko k bývalému šéfovi ÚZSI Karlu Randákovi. Ten patřil mezi hlavního kandidáta na post ředitele VZ, ale Stropnického nabídku před čtyřmi lety odmítl.

Libanonský průšvih

Už o rok později čelil Beroun jednomu z nejvážnějších skandálů služby. V souvislosti s únosem pětice Čechů v Libanonu se dokonce mluvilo o jeho odvolání. Mezi skupinou zmizelých se totiž ocitl i vojenský zpravodajec Martin Psík. Skupina se dostala do léčky. Posloužila pak k výměně za Alího Fajáda, který byl pro změnu zadržen českou policií v Praze, a to na základě amerického zatykače. USA vinily Fajáda z prodeje zbraní jihoamerickým teroristům. Dodnes není jasné, co únosu předcházelo a co bylo pravým důvodem libanonské mise. Loni v říjnu nicméně Berouna prezident Miloš Zeman povýšil do generálské hodnosti.

Ať už bude ministrem obrany kdokoli, zdědí pořádnou porci nedotažených zakázek. Pořízení nových víceúčelových vrtulníků, bojových vozů pěchoty, „nesovětských“ radarů či přezbrojení armády ručními zbraněmi dávají tušit, že půjde o nelehkou misi, při níž budou v sázce desítky miliard korun.