Odborníci o debatách: Soukromé televize nahrávaly Zemanovi, Drahoš by neměl říkat ‚Pane prezidente‘

PRAHA Prezidentské debaty před druhým kolem volby vstupují do svého finále, diváky čeká poslední a zároveň jediná debata ve veřejnoprávní televizi. Ta se bude vysílat ve čtvrtek. Politologové, odborníci na média i sociologové pro LN analyzovali proběhlé debaty na soukromých televizích. Přidali i doporučení pro oba kandidáty, jak zhodnotit nasbírané zkušenosti.

Vliv rozličnosti televizních debat na kandidáty potvrzuje politolog Pavel Šaradín. „Ukazuje se, že důležitým faktorem kampaně se stalo prostředí, ve kterém se odehrává televizní debata. Doufám, že prostředí debaty v České televizi bude kultivovanější,“ řekl Lidovým novinám.

Jednostranně laděné prostředí dosavadních debat a především výběr témat kritizuje Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na FSV UK. „Soukromé televize Miloši Zemanovi nabízejí vhodné prostředí, cílovou skupinu a především nabídku témat, která mu vyloženě nahrávají - a to nejen v samotném pořadu, ale myslím, že i ve výběru a zpracování některých zpráv, které například vyhrocují strach z uprchlíků. Otázky, které se probíraly na Primě, nejsou důležité pro budoucnost země,“ řekla pro LN.

Doporučení kandidátům: Drahoš vydržet, Zeman brzdit

Odborníci se shodují na tom, že Jiří Drahoš si v televizní debatě na Primě vedl líp, než se čekalo. Ze začátku sice působil nejistě, během show se ale “oklepal“. Sociolog Jan Herzmann by mu do poslední debaty poradil, aby pokračoval v nastoupeném trendu, kdy působil sebejistější. Také upozorňuje na odlišný druh povahy debaty v České televizi, v které by měl Miloš Zeman brzdit svou sebejistotu. „V ČT se bude dbát na větší kultivovanost a na pravidla fair-play. Přílišná agresivita by se v takovém prostředí nemusela Miloši Zemanovi vyplatit, spíše by měl usilovat o debatu gentlemanů,“ dodal Herzmann.

Podle politologa Matěje Trávníčka šel Jiří Drahoš do debaty na Primě v nezáviděníhodné pozici. „Přílišnými útoky na Zemana by mohl podkopat svou image slušňáka, a naopak přílišnou pasivitou by posiloval kritiky, které o něm hlásají, že je slabý a nevýrazný,“ doplnil. „Naproti tomu Miloš Zeman předvedl velmi dobrý výkon. Zvolil svou standardní polohu ‚moudrého státníka‘, který se nebojí poučovat své oponenty ani moderátory. Miloš Zeman je silný rétor, jediné, co by potřeboval je aranžmá, ve kterém nebude muset vstávat ze židle a přicházet, respektive odcházet z pódia.“



Politoložka Anna Matušková by Jiřímu Drahošovi zase doporučila, aby Miloše Zemana netituloval: „Pane prezidente.“ Podle ní má oproti minulému Zemanovu soupeři Karlovi Schwarzenbergovi Drahoš tu výhodu, že je nevyhraněný.