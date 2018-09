Odchod bosse. Pelta po 24 letech nejde do voleb. Jeho slovo platilo, litují konce kolegové z ODS

JABLONEC NAD NISOU Odchod zastupitele z komunální politiky obvykle neprovází velkou pozornost okolí, ale tohle odcházení je jiné. Velké. Na konec dráhy v místní politice došel fotbalový boss Miroslav Pelta, který byl vedle svých sportovních funkcí silným hráčem na radnici v Jablonci nad Nisou. Po více než dvou dekádách v zastupitelstvu se rozhodl nepokračovat, nechtěl zatěžovat mateřskou ODS svou trestní kauzou. Straničtí kolegové Peltův odchod přijali s lítostí.

„Je mi to líto. Pana Peltu vnímám jako městského patriota a jako člověka, který drží slovo. Všechny věci, které jsme si dohodli, vždy platily,“ reagoval pro Lidovky.cz jablonecký primátor Petr Beitl (ODS), který s Peltou po boku absolvoval hned troje komunální volby. Peltův odchod podle primátora zapadá do neblahého trendu, kdy se z politiky stahují lidé s bohatou profesní a životní zkušeností.

Miroslava Peltu zná veřejnost především coby mocného fotbalového funkcionáře, bývalého ředitele Sparty i šéfa tuzemské fotbalové asociace. Jenže vedle toho žil dlouhé roky komunální politikou v Jablonci nad Nisou, kde si od roku 1994 držel křeslo v místním zastupitelstvu a léta i v radě. Svou osobností však dalece přesahoval vliv běžného zastupitele či radního.

Do svého sedmého klání o zastupitelský post se ale letos na podzim nepustí. Rozhodl se tak kvůli tomu, že má v zádech policii v kauze údajných manipulací se sportovními dotacemi. „Ostatní strany by to určitě zneužily a chtěly by ODS oslabit. Proto jsem se rozhodl, že stranu nebudu zatěžovat,“ sdělil Pelta serveru Aktuálně.cz. „Nechci být terčem opozice, která by pak zpochybnila čistotu strany,“ dodal.

„Jeho hlasy nám mohou chybět“

Pelta je jedním z klíčových obviněných v případu, v kterém mělo docházet k domluvám na podloudném přiznávání dotací z kapitoly ministerstva školství. Takto měli aktéři kauzy proti pravidlům ovlivnit příspěvky ve výši 454 milionů korun. Vedle Pelty kriminalisté stíhají exnáměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou, bývalého vedoucího odboru sportu na stejném resortu Zdeňka Břízu či šéfa České unie sportu Miroslava Janstu.

Vzhledem k Peltově bohaté politické minulosti se jablonecká ODS seznámila s jeho rozhodnutím až banálně. Podle vyjádření primátora Beitla tomu velké diskuse uvnitř stranické buňky nepředcházely. „Posíláme dotazník všem členům místního sdružení ODS, zda mají zájem kandidovat. Dotazník pana Pelty se nevrátil. Samozřejmě jsem s ním i mluvil, ale rozhodl se prostě takhle,“ poznamenal.

Za 24 let v jablonecké politické reprezentaci Pelta asistoval prakticky všem klíčovým záměrům, projektům a změnám, jež se ve městě odehrály. Nechyběl například u toho, když město v roce 1998 prodalo místní teplárnu, aby ji o 15 let později koupilo zpátky. Během Peltovy éry se jablonecká ODS těšila mimořádnému postavení mezi místními voliči, ve všech komunálních volbách včetně posledních v roce 2014 brala vítězství.



„Pan Pelta v posledních 8 letech vždy hlasoval pro důležitá rozhodnutí, která město posouvala kupředu,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf místní ODS, náměstek jabloneckého primátora a lídr strany do voleb Miloš Vele, který na radnici působí právě 8 let. Peltův odchod prý může ODS ve volbách pocítit. „Byl platným členem zastupitelstva s jasným názorem, měl dlouhodobě ve volbách dobré výsledky. Jeho hlasy nám mohou ve finále chybět,“ dodal.

Členem ODS od roku 1992

Cinknuté jaro S Miroslavem Peltou se roky pojí podezření, že svůj vliv ve sportu či komunální politice uplatňuje za únosnou hranici. Jeho největším skandálem je bezpochyby stíhání v kauze sportovních dotací. Kriminalisté si pro něj došli 3. května 2017, poté strávil více než měsíc ve vazbě. Podle policie se měl zásadní měrou podílet na vytvoření systému, v němž dotační peníze z ministerstva školství tekly vybraným sportovním oddílům.

V půli minulé dekády se mluvilo o tom, že jako ředitel Sparty svůj klub v zákulisí nedovoleně „tlačí“. V únoru 2004 odposlechy zachytili jeho hovor, kde vypráví, že v jarní části sezony „všechno bylo cinklý.“ V úplatkářské aféře, která tehdy otřásla celým českým fotbalem, však později vystupoval jen jako svědek.

Před komunálními volbami 2006 Peltovi političtí konkurenti kritizovali masivní investice ze strany jablonecké radnice do fotbalového stadionu, na jeho rekonstrukci padlo téměř 300 milionů korun. Pelta přitom předtím místní fotbalový klub roky řídil a ještě v roce 2016 ho z většiny vlastnil.

Dnes už bývalý šéf českého fotbalu, kvůli své kauze na křeslo předsedy fotbalové asociace loni v červnu rezignoval, v posledních letech už nebyl na jablonecké komunální scéně tak aktivní. Ubral, aby se mohl naplno věnovat funkcionářským povinnostem. Roku 2012 opustil funkci radního, v posledním volebním období už nezasedal ani v žádném výboru či komisi. Jediná židle, která mu náležela, byla ta zastupitelská.

„Jsem moc rád, že pan Pelta reprezentoval ODS,“ sdělil předseda ODS v Libereckém kraji Dan Ramzer, který na Peltu coby regionální předseda narážel na oblastních a krajských sněmech partaje. „Potkával jsem se s ním na úrovni politické a společenské,“ popsal. Trestní kauzu svého kolegy odmítá komentovat, zatím na něj hledí jako beztrestného. „Ve státě, kde je obviněný premiér, mi tyto věci připadají absurdní,“ podotkl primátor Beitl.

Pelta naznačil, že jeho ústup ze scény bude pokračovat. „Věnuji se spíše privátním záležitostem. Je potřeba, aby si společnost ode mě trochu odpočinula, protože jsem vnímaný jako kontroverzní osoba,“ uvedl. Uzavírání se před veřejným životem by se ale nemělo dotknout ODS. „Členem ODS je od ledna 1992 a nemám žádný signál, že by na tom chtěl kdokoliv cokoliv měnit,“ řekl pro Lidovky.cz regionální manažer strany Vladimír Kordač.